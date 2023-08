Pepe Castro: "La suerte que nos sonríe en la Europa League, no nos sonríe en la Supercopa"

El presidente del Sevilla, José Castro, admitió tras la derrota en la final de la Supercopa de Europa contra el Manchester City, en la tanda de penaltis (5-4) tras acabar 1-1 el encuentro, que "es un día triste", si bien recalcó que están "orgullosos del partidazo jugado por el Sevilla".



"Es una pena que no hayamos marcado en alguna de las opciones que hemos tenido en la segunda parte. En-Nesyri, que se ha vaciado, ha fallado varios goles, pero el fútbol es así", declaró a Movistar el dirigente sevillista, que felicitó por el título conquistado a "un extraordinario equipo" como el City.

Castro resaltó, en cualquier caso, que "hay que estar orgullosos del equipo, del entrenador y de todos los jugadores", y añadió que el Sevilla ha hecho "un grandísimo partido contra un equipo tan tpoetente y con tantas estrellas", en el que les ha "faltado haber acertado en algunas de esas ocasiones para marcar el segundo gol, que hubiera sido definitivo".



"Luego los penaltis son una lotería; a veces se acierta y otras no. Bono ha parado muchos penaltis y es un extraordinario portero, pero ellos también tienen extraordinarios tiradores. El fútbol tiene estas cosas y ese pelín de suerte que hace falta no lo tenemos en la Supercopa de Europa", admitió el presidente del Sevilla.



Con un solo título en dicha competición tras siete finales disputadas, varias de ellas decididas en la prórroga, Castro abundó en ese argumento. "Todo lo que nos sale en la UEFA Europa League, no nos sale en la Supercopa", aunque resaltó que para jugar ésta ante el City había que ganar la séptima UEFA en Budapest y lograr así el pase a la Liga de Campeones.



"Estar en 'Champions' te da un plus deportivo y económico. Estamos por cuarto año seguido en 'Champions' y, por tanto, seguimos creciendo. Al final, ha sido una mala noche, porque del segunfo no se acuerda nadie, pero todo el sevillismo está orgulloso de su equipo, de cómo han peleado y luchado de principio a fin todos los jugadores. Ha sido un partido extraordinario de nuestro equipo", aseveró.