Pepe Castro contesta al presidente del Eintracht: "El estadio de Mickey Mouse tiene seis Europa League"

El presidente del Eintracht, Peter Fischer, se despachaba este miércoles en la previa de la final de la Europa League con unas polémicas declaraciones sobre el estadio que albergaba el partido, el Ramón Sánchez Pizjuán, que no han sentado nada bien al sevillismo. Fischer ensalzó a sus aficionados y su gran desplazamiento menospreciando el escenario del encuentro y catalogándolo como un campo de Mickey Mouse.

Tras el partido le tocó hablar ante los micrófonos de Movistar a Pepe Castro, máximo mandatario del Sevilla, al que preguntaron por las palabras de su homólogo del Eintracht y no se mordió la lengua: "El campo de Mickey Mouse tiene en el centro de su antepalco seis títulos de esta competición, a ellos les faltan cuatro", aseguró. Luego restó importancia a los sucedido afirmando que "son días de tensión, delante de su público y son cosas que creo que hay que perdonar, seguro que no lo ha dicho con esa intención".

Lo cierto es que esa frase de "190.000 fans no pudieron entrar en ese estadio de Mickey Mouse", no sentó bien y estuvo fuera de lugar. El evento ha supuesto un impacto de 60 millones de euros en una ciudad que en el último año ha albergado la final de la Copa del Rey y varios partidos de la Eurocopa 2020 de fútbol. Para desgracia de Peter Fischer el estadio que pueda acoger a sus 190.000 seguidores aún no existe.