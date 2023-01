Pellegrini, sobre la salida de Álex Moreno: "Es una pérdida importante"

Manuel Pellegrini, entrenador chileno del Real Betis, aseguró que su equipo no llega al partido de semifinales de la Supercopa de España contra el Barcelona para hacerle "un acompañamiento" a su rival y afirmó que saldrá a ganar "desde el minuto uno".



"Venimos de una victoria muy importante que nos permitió recuperar puestos de Liga de Campeones. En cualquier lugar en el que juegue, el Barcelona va a ser el favorito por la potencia que tiene, pero nosotros en ningún caso sentimos que venimos a hacerles un acompañamiento. Como en todos los partidos vamos a salir a ganar desde el minuto uno con la confianza que tenemos en nuestro fútbol", señaló en la rueda de prensa previa.



Pellegrini considera que se medirán dos equipos "que privilegian lo creativo antes que lo destructivo" y mostró su deseo de que "salga un buen partido". "Tenemos una mecánica de juego que no vamos a cambiar en función del rival y no vamos a salir solo a buscar el empate. El equipo va a salir a ganar, a buscar al Barcelona en su campo. Ojalá sea un buen partido por los hinchas, por tanta gente que lo ve en la televisión", señaló.



"Creo que en esta profesión", continuó, "uno tiene que intentar acostumbrarse a ganar. En la medida en que sea una costumbre se van a conseguir logros. Mientras haya algo en juego el partido va a ser siempre muy interesante de poder ganarlo. La Supercopa es especial, no es un torneo largo pero permite intentar tener otro título ante equipos tan grandes como el Barcelona, el Real Madrid y el Valencia".



El chileno podría convertirse en el primer técnico que conquista dos títulos oficiales con el club verdiblanco tras levantar la Copa del Rey el pasado curso.



"Desde el punto de vista personal no es algo que me motive más. La motivación es ver a los hinchas del Betis disfrutar de un equipo que puede ser competitivo en la Copa de Rey o en la Supercopa. Jugar bien y ganar a un gran equipo como el Barcelona sería una motivación muy importante", subrayó.



Preguntado acerca de si podría realizar rotaciones, respondió: "Dependen de qué se considera un equipo base y aquí no hay un equipo A y un equipo B. Los resultados del año pasado fueron justamente porque tuvimos un plantel que dio el rendimiento necesario para darme a mi la posibilidad de hacer alineaciones distintas de acuerdo a cada uno de los partidos. Veremos mañana cuál es el mejor para medirse al Barcelona".

Otro de los temas que centró su comparecencia fue la salida en el mercado invernal de Álex Moreno: "Es una pérdida importante, creo que está en un gran momento y nos aportaba mucho ofensiva y defensivamente. Pero lo dije a principio de temporada, en la medida que sea una venta que realmente pueda solucionar un poco los problemas económicos del club lo más probable es que tenga que realizarse. Tenemos que buscar la manera de reemplazarle, que no va a ser fácil".



"No se sabe cuándo se podrá reemplazar, son muchas las variantes que se están buscando. Fue tan reciente que no debemos apurarnos mucho tampoco. Lo importante es que sea alguien que esté dentro de las condiciones económicas del club y que no nos permita bajar mucho en esa posición", agregó.



Su deseo es que no se marchen más futbolistas salvo que sea necesario: "Por mí, ojalá no se vendiera nadie. No sabemos qué ofertas pueden llegar, pero desde el punto de vista del club, no hay intención de comprar a nadie porque creo que el plantel ha respondido plenamente y son ellos los encargados de sacar esta segunda parte de la temporada".



Junto a Pellegrini habló también el defensa Luiz Felipe, que ya levantó en Arabia Saudí, escenario del partido, la Supercopa de Italia con el Lazio en 2019: "Estamos preparados para salir a buscar el partido desde el primer minuto como dice siempre el míster. Aquí ya fui campeón una vez, contra el Juventus en el 2019, y ojalá consiga ganar también una Supercopa con el Betis".



"Vamos a enfrentarnos a un gran rival como es el Barcelona pero estamos preparados, estamos haciendo una gran temporada. El Betis, desde hace dos o tres años, puede salir a competir con todos los equipos y mañana vamos a luchar los noventa minutos. Ojala ganemos. Va a ser un partido muy difícil contra los delanteros del Barcelona, que son muy buenos. Pero nosotros también tenemos jugadores buenos, preparados para ese partido. Vamos a darlo todo para conseguir la victoria", aseguró.