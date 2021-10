Pedri, entre los candidatos al Balón de Oro sub-21

El centrocampista español del Barcelona Pedri figura entre los 10 candidatos a ganar el trofeo Kopa, el Balón de Oro para jugadores de menos de 21 años, informó este viernes la revista France Football.

Junto a él están los ingleses Mason Greenwood (Manchester United) Jude Bellingham (Borussia Dortmund) y BukayoSaka (Arsenal), los alamanes Jamal Musiala (Bayern de Múnich) y Florian Wirtz (Bayer Leverkusen), el belga Jérémy Doku (Rennes), el holandés Ryan Gravenberch (Ajax de Ámsterdam), el estadounidense GiovanniReyna (Borussia Dortmund) y el portugués Nuno Mendes (París Saint-Germain).

El ganador, que sustituirá en el palmarés al holandés Matthijs de Ligt, vencedor en 2019, ya que en 2020 no se entregó por la pandemia, será anunciado el próximo 29 de noviembre. La lista ha sido elaborada por 32 antiguos vencedores del Balón de Oro.

