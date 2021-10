Paul Pogba lanza al mercado unas botas de fútbol veganas

Paul Pogba, futbolista del Manchester United, ha lanzado unas botas veganas en colaboración con Adidas y con la diseñadora Stella McCartney. Las zapatillas, que intentan reducir las emisiones a la atmósfera, están hechas parcialmente con material reciclado.



Según explicó Adidas, los materiales y componentes de las botas han sido analizados para asegurarse de que se adaptan a los estándares de calidad del veganismo y que están preparadas para el fútbol de élite.

Ladies & gentlemen, the vegan preds ???? PP x adidas by @StellaMcCartney@WRenard on est ensemble proud you’ll wear it too ???? #ImpossibleIsNothingpic.twitter.com/I2iWz4GzkR