Paco López: "Me parecería una auténtica p... que se decidiera permitir jugar con público"

En la particular fase de desescalada que vive el fútbol español, este jueves hemos conocido una voz crítica contra una de las cuestiones que más pólvora está levantando: la de permitir espectadores en los estadios. El entrenador del Levante, Paco López, ha dicho, de forma literal, que sería "una pé, puntos suspensivos" que se cambiara el criterio de permitir público en los partidos de LaLiga Santander.

"Hay dos partes: el hecho de jugar fuera de nuestro estadio se decidió así y vamos a poner todo de nuestra parte para que nos beneficie. En la parte de que se juegue con público, en esa parte me parecería una autétntica p…. Lo pienso así porque no entiendo ese cambio de criterio. Hemos vivido desgraciadamente muchos cambios de criterio, pero lo que se nos dijo cuando decidimos jugar en La Nucía es que no se jugaría en nuestro estadio. No entendería que algunos equipos jugaran con público. Me parecería un agravio y muy injusto", dijo en rueda de prensa.

Paco López ha confirmado que el equipo se encuentra perfectamente adaptado a su nuevo escenario: "Las instalaciones de La Nucía son magníficas y el campo está muy bien. Nos hemos adaptado estos días al terreno de juego. Siempre es importante tratar de adaptarte a la que va a ser tu casa el próximo mes y medio".

Con respecto a la otra gran novedad, la posibilidad de realizar cinco cambios, valoró que "las reglas no sabemos si son buenas o malas. Las utilizaremos a nuestro favor. Lo importante es saber gestionar los cinco cambios en cada momento. En principio, nos da más opciones...".

Y aunque ganar al Valencia en Mestalla "es un gran reto", ha recordad que "mi mensaje es el de 'excusas, no gracias'. Con los ingredientes que tenemos, hay que hacer una buena paella, de eso se trata."

El Levante jugará en La Nucía como local contra el Sevilla, Atlético de Madrid, Betis, Real Sociedad, Athletic y Getafe.