Pablo Barrios: "El Atlético me lo ha dado todo, en el campo y en valores"

El centrocampista del Atlético de Madrid Pablo Barrios ha asegurado que el club rojiblanco, con el que ha subido esta semana al primer equipo y ha renovado hasta 2028, se lo ha dado "todo", tanto "en el campo" como "en valores", y espera poder devolverle la confianza en un equipo al que hasta hace nada veía "por la tele".

"Llegué al Atleti cuando era cadete y el Atleti me lo ha dado todo, no solo en el campo, también en valores. No me queda otra que agradecérselo", declaró en una entrevista a los medios oficiales del club. "Hace menos de un año venía aquí, con el juvenil, a salir en el descanso, y ahora puedo jugar delante de la afición. Todavía sigo sin creérmelo, parece que eso fue hace mucho pero sucedió hace menos de un año y es increíble", prosiguió.

Este lunes, el centrocampista renovó su contrato con el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2028 y se convirtió en jugador de la primera plantilla, algo que supone "cumplir un sueño". "Ya formas parte de un vestuario de jugadores y cuerpo técnico a los que hace nada veías por la tele. Formar parte del primer equipo es increíble y solo queda seguir trabajando para dar lo mejor de mí para el equipo", señaló. "Desde que empecé a jugar al fútbol soñaba con llegar algún día al primer equipo. Una vez que lo has conseguido te parece muy fuerte y no te lo crees", añadió.

Barrios, de 19 años, debutó con el primer equipo en el encuentro de LaLiga Santander en el Nuevo Mirandilla, donde los de Diego Pablo Simeone cayeron ante el Cádiz (3-2). "Me llamaron para el partido del Cádiz y todavía no me lo creía. Cuando estás calentando en la banda y de repente te llaman sientes un subidón. El 'Cholo' siempre me transmitió que estuviese tranquilo, que lo hiciese como siempre lo había hecho en el filial, que me atraviese, que no tuviese miedo. Intento siempre no ponerme muy nervioso, intenté hacerlo lo mejor posible y estaba muy tranquilo", apuntó.

Semanas después, fue titular ante el FC Barcelona. "No te lo crees, porque hace poco estaba viendo los Atleti-Barça por la tele. Ese día el míster me dijo que iba a jugar de inicio, contra el Barça, en casa, con nuestra afición... Lo único malo fue el resultado, pero la experiencia fue muy bonita", expresó el futbolista, que ha disputado ocho partidos con los del 'Cholo'.

"La afición me ha dado cariño increíble, se lo agradezco muchísimo y trataré de devolvérselo en el campo. Estoy deseando hacerlo", afirmó sobre los seguidores colchoneros.

Por último, Barrios habló de su expericiencia en el Juvenil de Fernando Torres. "Desde el principio de año se sabía que iba a ser muy bonito con Fernando, nuestro entrenador. Trabajar con él es una pasada. Formamos un gran grupo, con un gran trabajo en la Liga y la Youth League. La clave de la Academia es que todos los equipos sean, sobre todo, un equipo. Se le va a dar la oportunidad a muchos chicos", concluyó.