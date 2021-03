El origen de 'Kiricocho'

Corría el minuto 52 de partido este martes en el Signal Iduna Park de Dortmund, cuando la estrella local, el noruego Erlin Haaland se disponía a lanzar una pena máxima. Desde la portería del Sevilla, defendida por el marroquí Bono, se escuchó un grito mientras Haaland se dirigía hacia el balón para golpearlo: "Kirococho, Kiricocho".

Haaland, sobre Bono: "Fallé y Bono se burló, entonces lo volví a tirar, marqué, y ya no se burló..." El portero del Sevilla le recriminó algo tras pararle el primer penalti y, cuando el noruego anotó el segundo, celebró delante de él el tanto y enfadó a los jugadores del Sevilla. 09 mar 2021 - 23:49

Bono trataba de desconcentrar al noruego y lo consiguió, pues le paró el penalti. Sin embargo, lo hizo de manera irregular y el colegiado turco Çakir ordenó repetirlo. Esta vez los gritos del meta del Sevilla no consiguieron desconcentrar el delantero nórdico que repitió el mismo ligar de lanzamiento consiguiendo perforar las mallas.

En ese instante, se dirigió hacia el portero y le devolvió la jugada: "Kiricocho, Kiricocho", se escuchó decir a un Haaland que ni siquiera sabía lo que significaba como luego reconoció en rueda de prensa. "El portero me lo gritó cuando paró el penalti y pensé, 'ojalá te pueda hacer otro gol. Y se lo hice'. No tengo idea de lo que le grité, le dije lo mismo que me dijo él, pero no sé qué significa".

Pues bien, 'Kiricocho' es una palabra talisman muy extendida en el fútbol argentino que fue introducido en España por Carlos Bilardo, exentrenador del Sevilla. Cuenta la historia que 'Kiricocho' era un aficionado de Estudiantes de La Plata con fama de gafe ya que cada entrenamiento de su equipo al que acudía acababa con algún jugador lesionado.

Bilardo, un hombre muy supersticioso, decidió dar la vuelta al gafe y utilizarlo a su favor. Así, decidió que desde entonces 'Kiricocho' se encargaría de recibir a todos los equipos que visitaran el estadio de Estudiantes. Y la cosa le dio tan buen resultado que acabaron ganando todos los partidos como locales de esa temporada, salvo uno contra Boca Juniors al que 'Kiricocho' no pudo asistir.

La fama de gafe se fue extendiendo y acabó en Sevilla cuando Bilardo aterrizó allí como entrenador. Desde entonces muchos jugadores han utilizado el término con la intenció de extender la mala suerte a los rivales, el último en hacerlo fue Bono, que decidió encomendarse a la leyenda de 'Kiricocho' para frenar a Haaland.