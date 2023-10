Odegaard: "Estoy contento de la decisión que tomé de marcharme del Real Madrid"

El capitán de la selección de Noruega, Martin Odegaard, explicó que confían en sus opciones de vencer a España este domingo en Oslo y mantener su objetivo de clasificarse para la Eurocopa 2024, contando con "el mejor del mundo", el delantero Erling Haaland y, además, un grupo que sabe "funcionar como equipo".

"Siempre va a ser especial jugar contra España. Lo más importante para mí es el partido de este domingo, las posibilidades que hay de clasificarnos, cómo vencer a España", dijo el centrocampista en la rueda de prensa previa al crucial duelo del Grupo A.

España tiene en su mano clasificarse de manera matemática mientras Noruega quiere alargar la lucha, tercera del grupo a dos puntos. Odegaard recordó sin rencor su inicio en el Real Madrid, donde no terminó de hacerse con un sitio. "He aprendido, he madurado en el Madrid, pero tener minutos era importante, estoy contento de la decisión que tomé de marcharme", afirmó.

"Fue un periodo muy bueno donde aprendí mucho, crecí como persona, lo que era necesario para llegar al nivel que tengo hoy", añadió sobre su paso por España, también en la Real Sociedad, al tiempo que reconoció la presión extra de la casa blanca. "Sí que se notó, hay más presión que en otros clubes, es el club con más presión de todos", apuntó.

Por otro lado, Odegaard fue preguntado por su papel y el de Haaland como líderes de su selección. "Noruega no solo es Odegaard y Haaland, sabemos funcionar como equipo. Haaland es el mejor del mundo pero los dos tenemos que ayudar al resto del equipo para lograr algo", afirmó.

Además, el capitán noruego lamentó los "errores" de los primeros partidos, ante Escocia y Georgia, pero insistió en que apurarán las "posibilidades" de clasificarse. "Aprendimos que podemos jugar, podemos tocar, hacer a España correr, si estamos a tope. También, que el mínimo error nuestro nos penaliza mucho", añadió sobre la ida ante España en el mes de marzo en La Rosaleda de Málaga.

Solbakken: "Podemos mover el balón y crear ocasiones contra España"

El seleccionador nacional de Noruega, Stale Solbakken, confesó que están en una situación delicada en la fase de clasificación para la Eurocopa 2024, obligados a sacar una victoria este domingo ante una España que es "de los mejores equipos del mundo" en posesión y presión tras pérdida, pero con buenas señales del partido de ida.

"Aprendimos que podemos mover el balón, tocar y crear ocasiones, hasta cinco o seis, contra España. Durante 80 minutos estuvo el partido vivo, es señal que lo hicimos bien, contra un equipo español que tradicionalmente y ahora es de los mejores del mundo en posesión y agresividad en la presión cuando no tienen la pelota", dijo en la rueda de prensa previa al duelo en Oslo.

Stale Solbakken junto a Haaland y OdegaardEuropa Press

El seleccionador local mostró su decepción por un mal inicio de esta fase, con "10 minutos malos" contra Escocia y Georgia, que tienen ahora complicada mientras se habla de posible fracaso en su país. "Nos hemos levantado y ahora tenemos que tener inteligencia de resolver situaciones durante el partido, tener la mentalidad adecuada", afirmó.

Por otro lado, Solbakken, que elogió la estabilidad lograda por Luis de la Fuente y el gran momento de Álvaro Morata, explicó que cuenta con todos los jugadores, incluido un Antonio Nusa que entró a gran nivel desde el banquillo en el 0-4 a Chipre.