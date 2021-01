Odegaard elige al Arsenal para marcharse cedido

El noruego tampoco se ha entrenado con el grupo este viernes, como ya hizo en la sesión del día anterior, y negocia su salida en forma de cesión al Arsenal tras hacer público durante la semana su intención de salir del Real Madrid. Finalmente Martin Odegaard se ha decantado por el proyecto gunner en lugar del de la Real Sociedad, el club en el que militó a préstamo la pasada campaña.

El conjunto donostiarra, en el que debía haber jugado también esta temporada según la operación apalabrada en un primer momento, se despide así de su principal objetivo en este mercado invernal junto al delantero Carlos Fernández.

Ødegaard decidió irse al Real Madrid y decide irse al Arsenal. No hay más. — Marco Antonio Sande (@MarcoASande) January 22, 2021

Como txuriurdin 'Martinxo' disputó 31 partidos en los que anotó cuatro goles, siendo uno de los jugadores más destacados de LaLiga lo que le sirvió para su regreso a un Real Madrid del que ahora sale de nuevo cansado de la falta de oportunidades de Zinedine Zidane.

El noruego dará un nuevo paso en su carrera y buscará minutos en el Arsenal, que había solicitado su cesión para cubrir la posición de mediapunta tras la salida de Mesut Özil al fútbol turco. Allí compartirá equipo con otro joven prestado por el conjunto blanco, el sevillano Dani Ceballos que cumple su segunda campaña en el Emirates Stadium.

Odegaard no se siente valorado por Zinedine Zidane y se ha cansado de esperar las oportunidades. La falta de minutos, las lesiones y no tener continuidad cuando ha participado con el Real Madrid tras su regreso al club el pasado verano, han provocado la salida del noruego que no ha jugado ningún partido completo. Ha disputado 368 minutos, participando en 9 de los 25 encuentros oficiales disputados por el Real Madrid, con apenas cinco titularidades. En lo últimos dos meses de competición, solo había disputado 5 minutos ante el Celta.