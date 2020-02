Arconada, en COPE: "Al final la mayoría serán jugadoras extranjeras, como en el fútbol masculino"

Hablamos en El Partidazo de COPE con Gonzalo Arconada, entrenador de la Real Sociedad femenino, sobre sus críticas a la Federación tras la derrota en la final de la Supercopa por 10-1 ante el Barcelona: “Yo ya comenté lo que dije después del partido antes de la final. Es muy raro competir domingo-miércoles en el fútbol femenino, menos para el Barcelona y el Atlético de Madrid, que están más acostumbrados. Simplemente les pido esta reflexión. Se vio claro que no salimos con la misma intensidad”.

Arconada insistió en que un resultado como el que se dio en esa final no ayuda al fútbol femenino y volvió a criticar el alto número de futbolistas extranjeras: “Cualquier equipo le puede resultar muy doloroso recibir un resultado así pero lo que queremos todos es fomentar el fútbol femenino y dar una imagen así no creo que ayude. Cuando hablo de jugadoras extranjeras hay error de interpretación; cada vez hay más jugadoras extranjeras, pero el Barcelona no es de los equipos que más tienen. Eso se lo he manifestado a la Federación porque llegará un momento que la mayoría de jugadores va a ser extranjeras. Al final acabaremos como el fútbol masculino”.