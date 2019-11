David Villa repasa en El Partidazo de COPE los mejores momentos de su carrera

AUDIO DE LA ENTREVISTA A DAVID VILLA EN EL PARTIDAZO DE COPE

Entrevistamos en El Partidazo de COPE a David Villa, actual jugador del Kobe japonés, horas después de haber anunciado su retirada como futbolista profesional: "Queda un mes y medio de esta aventura y espero terminarla de la mejor manera posible. Nos quedan tres partidos de Liga y la Copa. Ojalá queden cinco partido. La final de Copa sería el 1 de enero. Estoy intentado asimilar todo. Han sido muchas sorpresas y estoy muy contento por la reacción de la gente. Te hace sentir que ha valido la pena todo el esfuerzo".

Sobre cuándo tomó la decisión definitiva de dejar el fútbol, dijo que "lo vengo pensando muchos años, por eso he ido renovando año a año. El cuerpo no te avisa y he ido analizando con mi familia y mi gente, realmente durante este año he ido pensando que este era el último año. He decidido hacerlo ahora porque tenemos el bonito final de la Copa".

Juanma Castaño develó la oferta que recibió David del Sporting de Gijón para incorporarse al equipo y jugar la segunda vuelta de LaLiga SmartBank: "La posibilidad de volver al Sporting ha estado siempre pero al final tienes que tomar decisiones y hay pros y contras. Cuando tomé la decisión más difícil de mi carrera, fue abandonar España y sabía que me iba a dejar cosas atrás y una era el no volver a jugar en Europa. Soy un apersona competitiva y cuando afronto un proyecto es porque creo que voy a dar lo mejor y voy a ayudar. Sería difícil ahora volver a Europa por el calendario y por la edad". A pesar de la tristeza por retirarse, Villa reconoce que lo positivo es que podrá estar más tiempo con su familia: "Mi familia ya sabía que este era mi último año y les da pena por un lado que deje de jugar al fútbol pero por otro saben que voy a tener más tiempo para ellos y por ese lado están contentos. Ahora viviré en Madrid, a partir de enero, pero trabajaré por todo el mundo".

Repasamos con Villa todos sus mejores momentos en la selección española y en sus clubes: "Sin duda, la final del Mundial es el mejor momento de mi carrera. Soñé desde niño ponerme la camiseta de la selección y tener la suerte de nacer en esa generación y ser partícipe; ha sido lo más bonito y lo que más me llena de orgullo. Desde pequeño soñé ver a un jugador español levantar la Copa del Mundo, aunque no fuese yo, y tuve la suerte de lograrlo. Me gustan los goles de cabeza porque no es mi fuerte. El que une todo es el de la final de la Champions en Wembley, contra el United , porque es una final, por la belleza. He tenido muchos compañeros y amigos. Es difícil para mí y no sería justo, cada uno de ellos se lo merecen y son parte del éxito. De los entrenadores, m quedo con todos también, desde el primero hasta el último. Todos han intentado ayudarme para que yo fuera mejor futbolista, pero Luis Aragonés, por lo que me dio fuera del campo fue el que más me dio.. fue el que más nos marcó a todos. Debuto contra el Córdoba, en el último partido de Liga. Con el Zaragoza, contra el Dépor, con derrota. Mi primer gol fue contra el Murcia, de penalti, en La Romareda. Debuté con España contra San Marino y el primer gol contra Eslovaquia, en un partido de repesca, en la vuelta. El último partido en LaLiga Española contra el Barcelona, un partido muy especial por haber conseguido el título con el Atleti. El último gol con España fue contra Australia".

Sobre si tiene la espina clavada de no haber llegado a los 100 partidos con la selección y haberse quedado en 98, dice que "he tenido varias espinitas en mi carrera pero he tenido muchísima suerte. Estoy orgullosísimo de haber hecho 98 internacionalidades".

Villa valoró especialmente su paso por el Atlético de Madrid, equipo con el que consiguió LaLiga: "Siempre he confiado en mí mismo. Venía de una lesión que me tuvo ocho meses sin jugar, pero la experiencia en el Atleti fue maravillosa, fantástica porque me lo hicieron muy fácil. Me sorprendió mucho para bien ese año por lo bien que me trataron. Si hubiera ido a otro club hubiera sido muy complicado para mí y el Atleti me dio todo para triunfar".

Santi Cañizares nos habla de David y de la época en la que compartieron equipo: "He disfrutado mucho con el Villa de compañero en el Valencia. Creo que con el Valencia fue su mejor momento como jugador, la época donde mejor se ha sentido. Fue el gran líder del equipo"

Juanma Castaño también contó la anécdota de cuando Villa le dio una patada a un cristal después de un partido: “Fue a un cristal después de que nos empataran en el último minuto. Me hice un corte cerca del tendón de Aquiles pero podría haberlo lamentado”

Hablamos también con el padre de David Villa, que nos cuenta cómo ha vivido la carrera de su hijo: “Me quedo con su debut en el Sporting, es de los pocos días que lloré. En la Eurocopa también fue emocionante, cuando le metió el gol a Suecia".