Nacho: "Se me pone la piel de gallina, a día de hoy soy feliz; no voy a decir nada más"

Nacho Fernández, defensa del Real Madrid, reconoció que la victoria frente al Espanyol (3-1) les da "confianza para afrontar una semana difícil" tras acumular tres partidos consecutivos sin ganar.

"Era importante porque esta victoria nos da confianza para afrontar una semana difícil. Para nosotros, está marcada cada jornada que queda. Es vital cada punto para ir recortando. Hoy era importante ganar porque tenemos enfrentmaiento directo el próximo fin de semana", dijo en Movistar+.

"Una buena jugada. No estoy acostumbrado a hacer esas incursiones, pero ha salido bien".

Un Nacho que volvió a hablar de su futuro, ya que acaba contrato a final de temporada.

"Se me pone la piel de gallina. A día de hoy soy feliz; no voy a decir nada más. Si las cosas van como hasta ahora, la felicidad que tengo por defender esta camiseta no la voy a encontrar en otro lado", declaró.