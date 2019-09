Murthy, sobre Marcelino: "Hay cosas importantes que pasaron este verano"

El presidente del Valencia, Anil Murthy, sigue sin aclarar los motivos de la destitución la pasada semana de Marcelino García como entrenador y este martes solo apuntó que están convencidos de que tomaron una buena decisión para el futuro a medio y largo plazo del club.

En declaraciones a Movistar en Londres, antes del encuentro de Liga de Campeones de su equipo ante el Chelsea, Murthy emplazó a un futuro próximo para explicar públicamente esos motivos, ya que, aseguró, ahora el equipo tiene muchos partidos que afrontar y eso es prioritario: "Hoy estamos muy cerca de jugar el primer partido de 'Champions' y quiero hablar más de este partido. En poco tiempo hablaré de las causas, pero hoy no es el día para distraer a los jugadores y al entrenador", dijo.

"Es verdad que con Marcelino los jugadores ganaron la Copa del Rey y nos clasificamos dos veces para la 'Champions', pero luego hay cosas importantes que pasaron este verano y al final estamos convencidos de que la decisión de cambiar el entrenador era buena para este proyecto a medio y largo plazo para tener un Valencia sostenible", recalcó.

El dirigente insistió en el argumento que ya dio el día de la presentación de Albert Celades: "Para nosotros la cantera es el presente y futuro de este club y para nosotros este entrenador, Celades, es el mejor".

Murthy reconoció que la inesperada destitución de Marcelino fue una sorpresa para mucha gente, aunque subrayó que "la prioridad es volver a la normalidad, a la calma, que el equipo gane partidos con Celades. La prioridad para mí, los jugadores y el entrenador es que todo vuelva a la normalidad para que ellos puedan ganar partidos. Después de lo que vi ayer y hoy, el equipo está bien, quiere ganar, está a muerte con el entrenador. Son profesionales y quieren ganar. Siempre es un 'shock' después de dos temporadas buenas, pero hablé ayer con ellos y hoy, he visto su salida y quieren ganar. Para ellos también es importante esta temporada antes de la Eurococopa jugar bien", agregó.

Preguntado por la situación en la que queda el director general, Mateu Alemany, al que ni Peter Lim ni el propio Murthy informaron de la intención de destituir a Marcelino ni tampoco de la contratación de Albert Celades como su sustituto, el presidente aseguró que no están negociando su salida del club: "Nunca hemos hablado de su salida, él es el director general del Valencia. Todos los días seguimos hablando de cosas importantes para este club", afirmó.

Ante las informaciones aparecidas sobre la reunión que mantuvo anoche con algunos jugadores importantes del equipo, en la que, supuestamente, Murthy les pidió perdón en nombre de Peter Lim y los futbolistas le dijeron que no harían declaraciones hasta que el club diera la cara públicamente, Murthy cargó contra parte de la prensa: "He aprendido una palabra hoy que es la de prensa amarilla. Durante todo el verano, la afición es víctima de algunos miembros de la prensa, lo que no es novedad en Valencia. Dije hace dos años que el club quiere transmitir sus mensajes, quiere su propia voz para hablar a la afición y algunos periodistas prefieren encender cosas para su propio beneficio y no para el club", argumentó.

Cuando se le preguntó por la posibilidad de dimitir o de que Meriton venda el club ante la fuerte presión social que pueden encontrarse en Mestalla y que ya es palpable en las redes sociales, Mruthy descartó tal posibilidad y aseguró que seguirán al frente del club.

"Yo soy empleado del Valencia. Puede ser fácil y divertido hablar del Valencia de Singapur y del de España. Eso no me importa. Lo que es importante es que tenemos una confianza brutal en el equipo para ganar partidos. Hemos vivido cinco años aquí, dos años con protestas y seguimos todavía aquí", señaló.

"Hemos entrado tres años en 'Champions', el año pasado llegamos a las semifinales de la Liga Europa y ganamos la Copa. Tenemos un proyecto con ambiciones grandes y vamos a seguir aquí. Estamos acostumbrados a que cuando la pelota no entra la afición esté decepcionada. Hay que tener paciencia en estas cosas", subrayó.