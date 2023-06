El mundo del fútbol llora la muerte de Berlusconi

El exprimer ministro italiano y expresidente del Milan y actual dirgente del Monza Silvio Berlusconi ha muerto en el hospital San Raffaele de Milán a causa de la leucemia que padecía desde hace tiempo, informaron los medios italianos.

Berlusconi, de 86 años, había sido ingresado el pasado viernes, tres semanas después de recibir el alta, pues había pasado 44 días ingresado por una pulmonía agravada por una leucemia que padecía desde hacía tiempo.

Adriano Galliani y el Monza se despiden de Berlusconi

El italiano Adriano Galliani, su mano derecha en el fútbol, y el Monza, el equipo del que era propietario, se despidieron de Silvio Berlusconi, fallecido este lunes a causa de una leucemia que padecía desde hace tiempo.

"Para siempre con nosotros. Adriano Galliani y todo el Monza lloran la pérdida de Silvio Berlusconi: un vacío que nunca se podrá llenar, para siempre con nosotros. Gracias por todo, Presidente", expresó el club en un comunicado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Berlusconi, que ya llevó al Milan a lo más alto, no quiso alejarse en 2018 del fútbol e inició un nuevo proyecto con el Monza. Con una rápida operación de casi tres millones de euros, el magnate de los medios de comunicación se quedó con el 100% de un Monza de Serie C.

Cuatro temporadas después de su compra, Berlusconi volvió a ser el hombre más importante de otro club italiano y completó la gesta de llevar al Monza a la Serie A por primera vez en la historia, una temporada 2022-23 inolvidable que acabó con su equipo en undécima posición.

De hecho, pudo vivir en un estadio su propio derbi, el 'Derbi de Berlusconi' entre sus dos grandes obras del 'calcio'.

El último de sus discursos extravagantes y comentarios fuera de lugar fue a finales de 2022, cuando prometió a los jugadores del Monza un "autobús lleno de prostitutas" si ganaban a uno de los grandes de Italia en Serie A.

Arrigo Sacchi llora la muerte de Berlusconi

El italiano Arrigo Sacchi, exentrenador y leyenda del Milan, lloró la muerte de Silvio Berlusconi, su gran valedor y que le entregó las llaves del proyecto milanista en 1987.

"Siento una gran pena. Era un gran personaje, que intentó mejorar Italia y el deporte, pero no siempre fue comprendido. Le había llamado hace unos días, pero no pude hablar con él", dijo llorando en una llamada telefónica con ANSA.

"Me siento mal, a pesar de todo no me lo esperaba. Era un amigo brillante al que le debo todo. Silvio Berlusconi era un hombre generoso e intentó cambiar este difícil país hecho de individualistas. ¿Él también lo era? No, pensaba en conjunto y veía muy lejos: cuando me contrató le dije 'o estás loco o eres un genio'. A la vista de los resultados, usted me da la respuesta...", sentenció.

Sacchi levantó dos Copas de Europa (1989 y 1990), un 'Scudetto' (1987), dos Copas Intercontinentales (1990 y 1991), dos Supercopas de Europa (1990 y 1991) y una Supercopa de Italia (1989) durante su etapa en el club 'rossonero' (1987-1991), la primera de los tres históricos técnicos que tocaron el cielo con el Milan. Los italianos Carlo Ancelotti y Fabio Capello fueron los otros dos.

El Real Madrid lamenta la muerte de Berlusconi

El Real Madrid, su presidente, Florentino Pérez, y su junta directiva lamentaron "profundamente" este lunes el fallecimiento de Silvio Berlusconi, "legendario presidente del AC Milan entre 1986 y 2017 y actual presidente del AC Monza".

En un comunicado oficial, el club blanco quiso "expresar sus condolencias a su familia y seres queridos, y a los aficionados del fútbol italiano, especialmente a los del AC Milan y del AC Monza. Descanse en paz".

El Real Madrid destacó que "durante su presidencia, el AC Milan vivió una de las épocas más exitosas de su historia, con la conquista de 5 Copas de Europa, 3 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 8 títulos de la Serie A, 1 Copa de Italia y 7 Supercopas de Italia".

Ancelotti: "La tristeza de hoy no borra los momentos felices vividos juntos"

Carlo Ancelotti, el técnico del Real Madrid, expresó sus condolencias tras la muerte del exprimer ministro italiano y ex dueño del Milan, Silvio Berlusconi. "La tristeza de hoy no borra los momentos felices vividos juntos", lamentó Ancelotti en twitter.

"Queda la infinita gratitud al presidente, pero sobre todo a un hombre irónico, leal, inteligente, sincero. Fue fundamental primero en mi aventura como futbolista, y después como entrenador. Gracias presidente", expresó el técnico madridista.

Ancelotti mantuvo relación con Berlusconi desde sus inicios como jugador y más tarde como entrenador del Milan, una etapa en la que como técnico consiguió ganar la Serie A en la temporada 2003-2004, y dos copas de Europa en 2003 y 2007, entre otros títulos.