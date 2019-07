Mourinho reconoce que no es “lo suficientemente feliz para disfrutar” porque echa de menos el fútbol

José Mourinho ha concedido una entrevista al medio británico Sky Sports en la que ha reconocido que su situación no es la mejor, tras ser destituido como entrenador del Manchester United. El técnico luso aún no tiene equipo y el mercado de fichajes está cada día más cerca de cerrarse.

Mourinho ha destacado que ahora disponer de mucho tiempo “para pensar y repensar” y asegura que está como lleno de fuego. “Mis amigos me dicen que disfrute de mi tiempo, de julio, de agosto, de lo que nunca he tenido. Sinceramente, no puedo disfrutar. No estoy lo suficientemente feliz para disfrutar”.

“Echo de menos mi fútbol, tengo la chispa, un compromiso conmigo mismo, con la gente que me quiere, con los muchos fans que tengo por el mundo y con todas esas personas a las que he inspirado”, ha declarado a la cadena británica.

El ex entrenador del Real Madrid ha añadido que tiene que ser él mismo hasta el último día: “No veo el último día porque mi próximo movimiento será el comienzo. No siento que sea un año más que sumar a los que he trabajado y a los títulos que he ganado. Eso es historia para el museo”.



“Lo más difícil para mí es decir no a las posibilidades que tenía para trabajar. Tengo que ser paciente y esperar. Un trabajo de seleccionador para mí.. ¿O un partido al mes? Demasiado trabajo en la oficina. Y tener que esperar dos años a la Eurocopa y cuatro para el Mundial... No. Todavía no. Pero algún tal vez con Portugal u otro país. Si fuera con Portugal estaría muy orgulloso de ello”, añade en la entrevista Mourinho.