Morales, en El Partidazo de COPE: "No es fácil dejar el equipo que apostó por ti"

El 'Comandante' Morales se pasó este martes por El Partidazo de COPE con Juanma Castaño para analizar su futuro en el Villarreal, equipo por el que va a firmar para las próximas dos temporadas, pero sobre todo para dejar claro que se despide del Levante, el club de su vida.

@jose1987morales, tras dejar el @LevanteUD, en @partidazocope



"Han sido días muy complicados y muy duros. He pasado noches sin dormir"



"Ha sido muy difícil tomar la decisión de dejar un club al que he dado tanto y que me ha dado tanto"



