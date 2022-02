El Mono Burgos desvela por qué no participó en el documental de Simeone

Durante años Germán 'El Mono' Burgos fue la mano derecha de Diego Simeone en el banquillo del Atlético de Madrid. Ambos formaban un tándem que se rompió en 2020 cuando el exguardameta decidió emprender una carrera en solitario como técnico. Durante un tiempo se especuló con que la relación entre ambos se había deteriorado con el paso del tiempo e incluso se lanzaron diversas teorías tras no aparecer su antiguo ayudante en el documental que repasaba los diez años del Cholo al frente del Atlético.

Ahora, Germán Burgos ha explicado en una entrevista al canal argentino TyC Sports la razón por la que no aparece en el reciente documental y esta tiene que ver con el coronavirus.

"El Cholo tiene muchas cosas buenas. Del Cholo destaco su gran capacidad de trabajo, de estar ahí. Mirá, nosotros somos amigos. A los amigos se les habla cara a cara, a los ojos. Por eso después del tiempo se conserva la amistad. Vi el documental y me pareció muy bueno, ahí el Cholo dice que aparecen Diego y Simeone; yo digo que aparece González (segundo apellido de Simeone) también. Me invitaron a participar del documental pero no pude hacerlo, yo estaba en Newell's y con todo este tema del Covid decidí postergarlo, no iba a forzar ninguna situación que comprometa al equipo metiendo gente en el club que pueda romper esa burbuja, jugando cada 48 horas y con vuelos de 12 horas tenía que evitar el riesgo", asegura.