Monchi: "Espero que el tiempo cure las heridas con Sergio Ramos y sea reconocido como lo que fue"

Antonio Jesús López Nieto ha entrevistado a ‘Monchi’, director deportivo del Sevilla, en su programa Cara a Cara de Canal Sur. Ramón Rodríguez ha explicado sus inicios en la profesión en la que ahora es considerado uno de los mejores del mundo, ha hablado de la actualidad del club y también se ha mojado sobre Sergio Ramos.

“Me da pena, me gustaría romper una lanza a favor de Sergio Ramos. Igual que la venta de Reyes nos dio mucho, la de Sergio también nos dio mucho. Posiblemente nos confundimos todos en el mensaje. No fuimos capaces de vender bien al público esa venta como si lo hicimos con José Antonio Reyes. Reyes siempre fue querido y Sergio no. Espero que el tiempo cure esas heridas y sea reconocido como lo que fue, un magnífico jugador que nos dio mucho”, reconoce Monchi. “Si el Real Madrid no le llega a pagar lo que quiere, el Sevilla lo va a tener complicado”, bromea sobre la opción de ficharlo.

“Primero fui delegado de equipo en la 99-00 que fue una temporada horrorosa y acabamos defendiendo. Hacía de todo y el Sevilla era el 10% de lo que es ahora. Eso fue una de las cosas que animó a Roberto Alés a nombrarme director deportivo. Quería hacer un cambio en todo. Me llamó un día a su despacho y me preguntó si quería ser director deportivo, yo que no se decir que no, le dije que si a algo que no sabía y de lo que no tenía ni idea. En mi casa dije que era fichar jugadores. Si me hubiera dicho que si quería pintar el campo también le habría dicho que si”, explica sobre sus inicios en la dirección deportiva.

Su peor momento, ha recordado, fue el fallecimiento de Antonio Puerta: “El momento más duro, posiblemente sea ese. El martes por la mañana cuando fallece y nos lo comunican, el tener que decirle a la plantilla que ha fallecido… Del Nido se había ido al hotel de la UEFA para intentar aplazar o suspende el partido. Me quedé en el hotel y convoqué al grupo. Algunos ya lo sabían, los que eran más cercanos como Maresca o Aitor Ocio, pero el grueso de la plantilla no lo sabía. Fue muy duro”, recuerda.