Monchi: "Creía que Julen se merecía ese reconocimiento, lo hice con naturalidad ni nada de ego"

El director deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi', afirmó este viernes que "si alguien piensa" que porque diga que tiene "el ego grande" no va a bajar al césped, "pierde el tiempo", porque va a bajar "siempre", al mismo tiempo que expresó que el ex entrenador del club Julen Lopetegui "merecía" una despedida "justa" sobre el terreno de juego, aunque entiende que "haya gente que piense que fue un error".

Lopetegui se despidió entre aplausos del Sánchez Pijzuán y gritos de dimisión hacia la directiva del Sevilla

"Soy un director deportivo atípico, pero es mi forma de ser, no voy ya cambiar. Si alguien piensa que porque me diga que si tengo el ego muy grande o me ha comido el personaje no voy a bajar al césped, pierde el tiempo, porque voy a bajar siempre. Creo que el contacto con los jugadores, el entrenador y la afición es bueno, es mi forma de ser. Sé que lo que haga no va a gustar, pero tengo que ser fiel a mí mismo", apuntó Monchi en rueda de prensa tras la presentación de Jorge Sampaoli como nuevo técnico.

El director deportivo manifestó que la sintonía con Lopetegui "siempre ha sido magnifica", a pesar de haber "discutido", ya que son dos personas con un "carácter fuerte" y "ambiciosas". "Pero no ha habido nada extraño. El tiempo de espera con él fue mayor que si fuera un entrenador recién llegado", añadió.

"El proceso (de cambio de entrenador) ha sido complicado, cuando no llegan los resultados buscas soluciones. Confiábamos plenamente en que Julen (Lopetegui) podía revertir la situación, pero cuando era complicado que sucediese, pensamos en el cambio de entrenador. Cuando hablamos con Jorge (Sampaoli), deducimos que podía ser la persona idónea. Es un proceso normal y corriente", explicó.

Sobre la despedida del técnico vasco, tras la derrota (1-4) frente al Dortmund en Champions, instando a Lopetegui a salir de nuevo al césped ante la afición, Monchi aseguró que lo hizo "para ser justo con él". "Creía que Julen se merecía ese reconocimiento, lo hice con naturalidad ni nada de ego", profundizó.

"Cuando mucha gente dice que nos hemos equivocado, igual nos hemos equivocado. No se ha hecho queriendo faltar el respeto, todo lo hemos hecho pensando en el Sevilla, y también en Julen. Todo se ha hecho desde el respeto. Julen se merecía despedirse como se despidió en el campo. Entiendo que haya gente que es un error, pero no comparto que fuera una falta de respeto", indicó sobre el asunto.

Tras el "fracaso" que supone para Monchi el cese de Lopetegui, el director deportivo reveló que Sampaoli le convenció para el cargo "con sus ganas de venir y recuperar al Sevilla". "Nos dijo que sin ser una plantilla confeccionada para él, conseguiría resultados positivos. A día de hoy, evidentemente, la planificación no está funcionando y asumo las críticas", concluyó, antes de admitir que ha detectado "carencias" en la plantilla que intentarán "subsanar" en el mercado.

JOSÉ CASTRO: "ESTOY CON MUCHA FUERZA Y AHORA, CON SAMPAOLI, MUCHO MÁS"

Por su parte, el presidente del club, José Castro, aplaudió que Sampaoli haya estado "dispuesto a la llamada del Sevilla", porque "era el momento de hacer este cambio", con el que desean "que los resultados se reviertan" para volver al lugar que le "corresponde2 a la entidad.

"Que la afición esté enfadad es lógico y normal. A mí me puede sentar mal que me grite, pero también porque el equipo no funciona y los resultados no se dan. Hablamos de un entrenador que tiene su pedigrí y que conocemos. Queremos darles alegría a los sevillistas. Por tres meses malos no vamos a rasgarnos las vestiduras", analizó los cánticos que piden su dimisión.

Castro destacó que el Sevilla "era, es y será un club ambicioso", aunque el "sobresfuerzo" en el pasado mercado invernal afectó a "las arcas del club". "Pero cuando necesitemos un retoque haremos otro esfuerzo. Estamos en un momento malo, pero tendremos que hacer lo necesario para conseguir resultados positivos. En mis nueve años siempre ha habido superávit, estoy con mucha fuerza, y ahora con Jorge, mucho más", sentenció el presidente, que remarcó que "muchos clubes querrían estar en la situación económica que está el Sevilla".