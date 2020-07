Modric reitera su deseo de retirarse en el Real Madrid: "Aún tengo en las piernas varios años de buen fútbol"

Luka Modric ha sido elegido 'Mejor jugador croata de la historia' por los lectores del principal diario deportivo de su país, el Sportske Novosti, en el que el centrocampista de 34 años ha reiterado su deseo de retirarse en el Real Madrid: "Siento con convencimiento que aún tengo en las piernas varios años de buen fútbol. Estoy seguro al 100% que quiero jugar. Espero derribar también la idea de que en el Real Madrid no se puede terminart la carrera después de los 34 ó 35 años. Me sacrifiqué mucho para llegar al Real Madrid, he pasado de todo y no voy a rendirme fácilmente. Lucharé sobre el terreno de juego para hacer méritos para quedarme", afirmó.

Recordó algunas críticas que le han llovido de la prensa española: "No quiero que me protejan de las críticas del pasado pero creo que lo que es justo y lo que merezco es que se me juzgue por lo que muestro en el campo, y no que se me juzgue por la edad que tengo".

Modric se acordó de dos compañeros: Sergio Ramos y Karim Benzema. Del central sevillano dijo que "mi hermano Sergio es un fenómeno, con sus 34 años es una roca, está al máximo nivel competitivo, es el mejor defensa y líder del mundo". Del delantero francés simplemente dijo: "Por fin la gente se ha dado cuenta de algo que los jugadores ya sabemos hace mucho tiempo".

Su entrenador Zidane ha sido la clave de los éxitos: "En esta segunda etapa, Zidane me parece incluso mejor. Ha traído ideas nuevas en cuanto a los entrenamientos, a nivel táctico... Hemos dado un paso adelante en lo que antes podía darnos problemas como es el juego defensivo".

Si a alguien puede echar de menos, es a Ramos en la eliminatoria contra el Manchester City en la Liga de Campeones: "No es una misión imposible, pero será un trabajo muy difícil. Es una gran desventaja para nosotros que no esté Ramos. Pero haremos todo por remontar".

"Me parecía inconcebible que el fútbol se detuviera"

Aunque LaLiga ha tenido un final feliz para el Real Madrid, el croata vivió "preocupado por la pesadilla que se nos vino. Para mí era impensable que el fútbol pudiera deternerse, que no hubiera Juegos Olímpicos, que se postpusiera la Eurocopa y, literalmente, no se pudiera salir de casa. Y pasó. No me puedo quejar de mis condiciones de vida porque los futbolistas, en este sentido, somos unos privilegiados. Pero me preocupaba mi familia, mis padres, mis hermanas y amigos. Sólo espero que se encuentre una vacuna o una medicación cuanto antes".

Modric también tuvo un recuerdo y palabras de elogio a quienes, además del confinamiento, tuvieron que soportar un terremoto en Zagreb: "La reacción de todo el mundo demostró que lo más importante es la buena relación entre las personas".

Por otra parte, desea volver al Bernabéu. Modric ha echado de menos al público: "Esperamos volver y que haya, al menos, el uno por ciento del aforo. Echamos terriblemente de menos el rugido de las gradas".