Toni Lato se despide del Valencia: "Ser el capitán ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida"

El defensa del Valencia, Toni Lato, ha hecho oficial su salida del Valencia a través de una emotiva carta:

"Hoy me despido, pero sé que esta historia no acaba aquí. El Valencia CF siempre estará en mi corazón y sé que el club seguirá brillando en el futuro. ¡Gràcies per tot, AMUNT! ¡HA SIDO UN VIAJE INOLVIDABLE!", así finalizaba el mensaje de Lato en sus redes sociales.

"Hoy quiero compartir con vosotros un mensaje muy especial, lleno de emociones y recuerdos. He tenido la inmensa suerte de formar parte del Valencia CF prácticamente toda mi vida. Desde que era un niño, he estado ligado a este club que tanto amo. Ha sido un viaje inolvidable, lleno de momentos increíbles. Desde aquellos primeros partidos en las categorías inferiores hasta el momento en que debuté con el primer equipo, cada paso ha sido un sueño hecho realidad", con estas palabras comenzaba la despedida de Lato antes de agradecer todo el apoyo recibido durante todos estos años: "Vuestro apoyo incondicional y vuestro amor por el Valencia CF han sido la fuerza que me ha impulsado durante todos estos años. Jugar en Mestalla ha sido un sueño hecho realidad para mí. Además, tener la oportunidad de levantar la Copa del Rey en 2019, ante el FC Barcelona fue un logro increíble y el resultado del esfuerzo y dedicación de todo el equipo. El recuerdo de aquel día perdurará en mi memoria y en el corazón de todos los valencianistas".

Además, también se acordó de "mis compañeros de equipo, entrenadores, cuerpo técnico y todos los empleados del club que han estado a mi lado en este viaje. También quiero recordar a aquellos aficionados y empleados del Valencia CF que ya no están entre nosotros, pero que dejaron una huella imborrable en la historia del club".

Lato no oculta su orgullo por haber portado el brazalete del capitán: "Ser el capitán del Valencia CF ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Representar a este club y a mis compañeros en el campo ha sido un honor y una responsabilidad que he llevado con orgullo. Ha sido un sueño hecho realidad".

Por último, tuvo un mensaje para sus personas más cercanas y a su afición: "A mi familia y amigos, no puedo expresar con palabras lo agradecido que estoy por vuestro amor, por acompañarme en cada paso y por ser mi mayor apoyo. Habéis estado ahí desde el principio y sois una parte fundamental de mi vida. A la afición, a vosotros, quiero decir gracias de corazón. Gracias por hacerme sentir parte de algo especial y por ser el motor que impulsa al Valencia CF. Siempre llevaré vuestro espíritu conmigo, en cada paso que dé".