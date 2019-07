El PSG ficha al mediocentro senegalés Gueye del Everton

El Paris Saint-Germain francés anunció este martes el fichaje del centrocampista senegalés Idrissa Gueye, que procede del Everton inglés y que ha firmado por las próximas cuatro temporadas, hasta el mes de junio de 2023.

El futbolista, de 29 años y que juega de mediocentro, viene de jugar la final de la Copa de África con su selección y vuelve a una Ligue 1 francesa que ganó con el Lille en 2011. En el verano de 2015 puso rumbo a la Premier para jugar en el Aston Villa de donde pasó, tras una temporada, al Everton donde ha jugado 108 partidos.

"Me siento muy orgulloso de llegar al Paris Saint-Germain. Después de haber estado centrado en la Copa de África con mi selección, quería dar un nuevo impulso a mi carrera al comprometerme con el PSG, que ofrece uno de los proyectos deportivos más estructurados y ambiciosos del mundo", señaló Gueye en la web del PSG, que según los medios habría pagado 32,5 millones de euros.

"It's an honour, and I'm proud to be a Paris Saint-Germain player."



