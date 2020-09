Mensaje de Mido a Koeman: "Quiero ver su reacción con Messi por sus declaraciones; a mí en el Ajax me masacró"

El ex futbolista egipcio Ahmed Hossam Hussein Abdelhamid 'Mido' ha cargado duramente contra Ronald Koeman este jueves a través de un mensaje que ha escrito en redes sociales, en alusión a las declaraciones de Leo Messi en las que critica la salida de Luis Suárez del Barcelona.

"Me encantaría ver la reacción de Ronald Koeman sobre lo que ha dicho Messi hoy sobre Suárez. Koeman me masacró y ordenó al Ajax que me vendiera porque di mi opinión sincera en público sobre el equipo cuando tenía tan solo 18 años. Por supuesto que no me estoy comparando con Messi, pero sería interesante".

I wld love to see @RonaldKoeman reaction to what Messi said today regarding @LuisSuarez9 Koeman insisted that I had to leave #ajax when I said my honest opinion about the team in public even that I was only 18!! Of course I’m not comparing myself to #Messi but its interesting!!