Meikayla Moore, protagonista de un hat-trick desafortunado

La SheBelieves Cup, uno de los torneos más afamados del fútbol femenino, pasará a los anales en la presente edición por el 'hat trick' más desafortunado.

Estados Unidos, referente indiscutible a nivel selecciones, goleó por 5-0 a Nueva Zelanda en partido de la segunda jornada, disputado en el Dignity Health Sports Park de Carson. Pero la noticia no fue la goleada del conjunto que dirige Vlatko Andonovski, sino en cómo se produjo.

El cuadro norteamericano sentenció su victoria ante las neozelandesas con un triplete en propia meta de Meikayla Moore en la primera parte. La zaguera del Liverpool inglés, de 25 años, vivió su partido más aciago.

Start to finish, we found the net one way or another. ???? pic.twitter.com/W5jEiHs7Lb