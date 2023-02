Medina Cantalejo: "Es uno de los momentos más tristes que he vivido"

Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), se ha pronunciado en un vídeo publicado por la Real Federación Española de Fútbol por el 'caso Negreira' y reconoce que es uno de los momentos "más tristes" que ha vivido en el mundo del fútbol.

"Llevo 40 años en el arbitraje y es posiblemente que este sea uno de los momentos más tristes que he vivido. He estado durante once años en Primera Divisón y puedo deciros a todos que no ha habido ni una insinuación, ni un consejo por mi parte, ni por parte de mis compañeros sobre tener algún tipo de inclinación en resultados o tomas de decisiones que pudieran beneficiar a un equipo o a otro", ha afirmado con rotundidad.

Sobre Enríquez Negreira comenta: "Era una persona que era vicepresidente y no sabíamos muy bien cual era su cometido, le veíamos dos veces al año. El contacto con él rea mínimo, no sabíamos las competencias que tenía. Ha estado muchos años ahí y era un hombre que estaba, prácticamente, en la sombra".

Además Medina Cantalejo desvincula el mandato de Luis Rubiales a la persona de Negreira. "Desde el año 2018, desde que entró Rubiales en la Federación, este señor no ha formado parte para nada de ningún ámbito federativo, ni del CTA", afirma rotundamente.

Y concluye diciendo: "Pongo las dos manos en el fuego por todas las generaciones de árbitros que se han dejado la piel en los campos. Esto no es el fútbol, ni el arbitraje español".