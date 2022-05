Mbappé: "El sueño del Real Madrid nunca se acaba; solo he firmado un contrato de tres años"

Queda claro que Kylian Mbappé no se cierra las puertas del Real Madrid en un futuro, pese a mantener con orgullo su decisión de haber renovado hasta 2025 con el PSG.

El francés dio después algunas entrevistas entre las que destacan dos: la concedida a la BBC y a Marca.

BBC: "El sueño nunca se acaba"

En la BBC, a la pregunta de Guillem Caballé, es donde deja claro que en sus sueños sigue la decisión de vestirse con la camiseta del Real Madrid. A la pregunta de "¿se ha acabado el sueño del Real Madrid?", Mbappé respondió que "Nunca se acaba, nunca. Solo he firmado un contrato por tres años y no puedes saber lo que pasará en el futuro. He desistido de pensar en el futuro. Yo solo pienso en el presente, y el presente es que he firmado tres años con el PSG".





Marca: "Con Florentino no hablé de dinero"

A Marca, Mbappé le insistió en respetar el contrato recién firmado con el PSG, por lo que eludió hacer elucubraciones sobre qué ocurrirá cuando llegue 2025: "No quiero pensar en otras cosas porque tienes que respetar a todo el mundo si quieres ser un gran jugador, y ahora tengo que respetar a mi club".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Pablo Polo le realizó una pregunta similar: "¿Sigue siendo su sueño jugar algún día en el Real Madrid?". Sin embargo, la respuesta del francés es más distante: "Creo que es irrespetuoso decir que mi sueño es jugar en el Real Madrid después de firmar mi contrato hace solo unos días. El sueño está bien, pero hoy por hoy sólo estoy centrado en mi nuevo contrato, en el presente. Nunca sabes lo que puede pasar... ".

Como indicó el periodista de Marca en El Partidazo de COPE este lunes, Mbappé quiso dejar claro que su decisión no está movida por un interés en el dinero: "Siempre he hablado de fútbol, de títulos, de partidos importantes... nunca de dinero. Mi abogada habló un poco sobre dinero, igual que mi madre, pero yo no. Yo hablo de deporte porque hablo en el campo. Mi dinero va a mi cuenta, lo miro un poco pero no me importa. Estoy aquí para ganar títulos, para demostra que soy el mejor y para ser feliz. Creo que ahora mismo soy feliz".





Escucha, además, el Tiempo de Opinión de El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño, de este lunes en el que participaron Tomás Guasch, Joseba Larrañaga, Mónica Marchante, Roberto Palomar, Dani Senabre, Luis García, y contó con la participación de Pablo Polo, Guillém Caballé y Juan Pablo Valentín, que publcó un tuit al hilo de las informaciones sobre Mbappé que generó cierto debate en torno a la credibilidad del periodismo deportivo en nuestro país.

El caso Mbappé debería hacer reflexionar al periodismo futbolístico español que ha montado durante años una burbuja rentable para la audiencia pero letal para la credibilidad. Aunque ya no sé si la credibilidad le importa mucho al periodismo. — Juan Pedro Valentín Padín (@JUANPEVA) May 21, 2022