Mbappé: "Me halaga que un jugador como Messi me siga"

France Football eligió a Kylian Mbappé mejor jugador del año 2019, por lo que el delantero francés ha concedido una entrevista a la publicación francesa, que verá la luz este martes.

En ella, Mbappé habla de su evolución: "La gente piensa que Kylian ha cambiado, pero no es verdad. Juega para ser decisivo. Quizás con diecisiete años te atreves menos porque aún no has demostrado nada, pero ahora me dan más el balón y aprovecho más mis oportunidades."

Tiene la ambición de sumar más goles cada año y perseguir una Bota de Oro en la que se interpone Leo Messi: "Al final de la temporada pasada, me di cuenta de que podía tratar de buscar ese título de mejor anotador europeo. Pero enfrente estaba Messi. Marcaba dos y él marcaba tres. Marcaba tres ¡y el marcaba cuatro! Me pareció tan loco que hablé con su compañero Ousmane, le pregunté: "No es posible, ¿lo hace a propósito? ¿Mira acaso el número de goles que marco?". Me respondió: "!Por supuesto que te mira!". Me halaga que un jugador así me siga."

También habló sobre lo que supone jugar en el mismo equipo que Neymar Jr: "Cuando llegué a París, no había debate. Neymar era la superestrella, a quien había venido a ayudar. Se lesiona y pierde su Mundial, que yo gano. Empiezan entonces a surgir historias sobre nuestra supuesta rivalidad y mi voluntad de ocupar su lugar. Cuando volví a coincidir con él en agosto de 2018, lo primero que hice fue buscar a Ney y decirle: "No te preocupes, no ocuparé tu lugar. Lucharé por el Balón de Oro porque no estás en la pelea, pero te aseguro que no quiero ocupar tu sitio. Estoy aquí para ayudarte siempre", confesó.