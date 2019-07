Matthaüs: "Hoeness perdería credibilidad si el Bayern ficha a Dembelé"

El exinternacional alemán Lothar Matthäus considera que el presidente del Bayern Múnich, Uli Hoeness, perdería credibilidad en el caso de que el club fichase al francés Ousmane Dembelé, actualmente en la disciplina del Barcelona.

"Cuando pienso en los escándalos que provocó Dembelé en el Borussia Dortmund y en el Barcelona no veo razones para creer que se comportaría de otro modo en el Bayern", dijo Matthäus en declaraciones al diario "Bild".

Matthäus recuerda además que Hoeness criticó duramente a Dembelé cuando éste se declaró en huelga en el Dortmund para forzar su traspaso el Barcelona.

"Uli Hoeness tuvo una posición clara ante la huelga de Dembelé en el Dortmund. Si el Bayern lo ficha, tendría un problema de credibilidad", dijo.

Todo eso haría, según Matthäus, que Dembelé estuviera bajo observación desde el primer momento y que, de no explotar desde el comienzo, se convertiría en un problema para la cúpula.

Entre los candidatos del Bayern, Matthäus se pronuncia claramente a favor de Leroy Sané, que ya conoce a muchos jugadores del club que son sus compañeros en la selección alemana y cuya identificación con el equipo no sería tan complicada. "Con el francés en cambio no sabes si después de un año no quiera cambiar otra vez de liga", dijo. El Bayern quiere hacer todavía cuatro fichajes y al menos uno de ellos deberá ser un extremo.