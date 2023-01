Mateu Lahoz no arbitrará ningún partido en la Supercopa de España, pero no pasa por su cabeza una retirada

El colegiado valenciano Mateu Lahoz ha sido noticia durante los últimos días en el mundo del fútbol después de su récord de tarjetas (17) en el Países Bajos-Argentina del pasado 9 de diciembre, en el encuentro correspondiente a los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022.

Ni neerlandeses ni argentinos acabaron contentos con la actuación de Mateu. Revuelo generado por el árbitro que se vio incrementado el pasado 31 de diciembre en el derbi Barcelona-Espanyol.

El valenciano batió su récord de tarjetas en la Primera División española en el derbi. Mateu Lahoz expulsó por doble amonestación a Jordi Alba y al brasileño Vini de Souza. También enseñó la roja al uruguayo Leandro Cabrera por una acción con el polaco Robert Lewandowski, pero tras acudir al vídeo le retiró la tarjeta.

Así mismo, a lo largo del partido, según el acta, enseñó la cartulina amarilla a los locales Ansu Fati, Gavi, Ferran Torres, Pedri, Arnau Tenas y al técnico Xavi Hernández, y a los visitantes Brian Oliván, Cabrera, Calero, Edu Expósito y Puado.

Después de estas actuaciones se ha decidido que Mateu Lahoz no dirija ningún encuentro en la Supercopa de España que se disputa la semana que viene en Arabia Saudí, tal y como ha informado este jueves El Partidazo de COPE.

Cabe señalar por otro lado, que Mateu Lahoz no pita un encuentro de Supercopa desde el año 2012. El equipo arbitral de Mateu no sabe si le meten en la 'nevera' o no y se extrañan que si eso hubiera sido así no hubiera pasado ya en el partido de Copa del Rey en el Linares-Sevilla, donde además expulsó al técnico hispalense Jorge Sampaoli.

Tendremos que esperar a los dos siguientes partidos para ver si Mateu va a la 'nevera' o no porque después de arbitrar el derbi en el Camp Nou, la siguiente jornada, que se celebra este fin de semana, le toca descanso, entonces habrá que esperar a la siguiente jornada.

Además, es falsa la información de que Mateu haya tomado la decisión de retirarse, como ha informado Pedro Morata en El Partidazo de COPE, y si le renuevan su contrato, que es año a año, está dispuesto a arbitrar hasta 2024.