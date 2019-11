'Matchday', el documental que abre las puertas del vestuario del Barça

El director de Barça Studios, Paco Latorre, ha explicado este jueves que la serie 'Matchday', la serie documental, está grabando ya una segunda temporada así como un documental sobre la figura del fallecido extécnico Tito Vilanova.

"Estamos grabando ya 'Matchday 2', este año hemos empezado mucho antes a grabar que el año pasado, que se empezó con la temporada iniciada. Y hay una voluntad de que mientras haya un interés del mercado seguiremos con este producto estrella", comentó Latorre en el pase para medios del primer episodio de la serie documental sobre el equipo blaugrana.

En esta primera temporada, que estará disponible de forma gratuita desde el 29 de noviembre en Rakuten TV, la serie detalla cómo se vivió en el vestuario el Clásico del Camp Nou de la temporada pasada, o el desastre europeo en Anfield.

Latorre anunció, además, que tienen "otras cosas en el horno" como el documental sobre la figura de Tito Vilanova, quien fuera entrenador del primer equipo en la temporada 2013/13, en la que ganó la Liga, "se estrenará en primavera de 2020" y "con su entorno y familia aportando cosas en primicia". Este estará producido por Barça Studios, el ente que centraliza la creación, producción y comercialización de la oferta visual del FC Barcelona y que trabaja también en un proyecto de película de animación.

Sobre 'Matchday', aseguró que no hubo conflictos con los jugadores o cuerpo técnico por lo que se emite o no en el documental, si bien explicó que se dio un tiempo al vestuario para que diera su opinión sobre los ocho capítulos.

"No ha habido entendimiento sobre lo que querían o no, o lo que necesitaban o no. Se compartieron con el vestuario los negativos, se les dio tiempo de reacción, y no hubo un 'feedback' negativo porque ya sabíamos qué cosas no podían salir. Las situaciones que se ven son las normales o rutinarias en un centro de trabajo, no hemos visto broncas con el entrenador pese a estar ahí dentro de forma permanente", explicó.

Por su parte, el directivo del club encargado del Área Digital, Dídac Lee, alabó el trabajo realizado en la serie 'Matchday', cuya primera temporada se estrena este viernes 29 de noviembre en Japón y en Europa. "Es un día muy importante, porque 'Matchday' es el primer producto de Barça Studios. Es una forma de crear, producir y comercializar contenidos, y la mejor manera posible de llegar a nuestros seguidores", comentó.

"Es una manera de alimentar su sentimiento a través de contenidos que sean exclusivos y de gran interés. Creemos que con 'Matchday' podemos dar un punto de vista diferente al de los 90 minutos de un partido. Podemos ver el 'backstage' y el 'detrás de la cámara' de las estrellas del club. Estamos entusiasmados por poder conectar así con todos", destacó sobre el documental.

'Matchday' muestra el día a día de los jugadores del FC Barcelona, a nivel deportivo y también momentos de su vida familiar, a lo largo de ocho capítulos de 45 minutos cada uno. La primera temporada explica los entresijos del Clásico del 28 de octubre de 2018 (5-1, en el Camp Nou), las semifinales de Copa del Rey ante el eterno rival y, sobre todo, los deshechos en la 'Champions' en Anfield y la derrota en la final de la Copa de Sevilla ante el Valencia.

Para Lee, 'Matchday' es la "punta del iceberg" de lo que viene después. "Estamos en una época de cambio de tendencias, con fenómenos como Netflix, Rakuten TV o Spotify que están aquí para quedarse. Y con Barça Studios queremos ser una referencia en el mundo de los contenidos. Vamos a hacer series, cortos, películas, alguna serie animada, creemos que tiene todo el sentido del mundo", afirmó.

"La creación de contenidos va a ser una gran línea de negocio del club, no sé cómo de grande. Es difícil de cuantificar, pero generar negocios puede ser a través de generar contenidos y venderlos a los Rakuten TV, Netflix o Amazon. Luego hay un ingreso indirecto, para mí más interesante, que vemos como un triángulo entre la audiencia, las interacciones con ella y la remuneración", desveló en este sentido.