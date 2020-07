Marotta: "Messi es un deseo que todos tenemos, pero hoy día ningún club italiano puede ficharle"

Giuseppe Marotta, consejero delegado del Inter de Milán, reconoció este martes, en los prolegómenos del partido liguero contra el Nápoles, que fichar al argentino Lionel Messi es "un deseo que todos tienen", pero consideró que "hoy en día ningún club italiano" puede permitirse una operación de ese tipo.

Chinese TV, run by Inter owners Suning, present tonight's match between Inter and Napoli with a projection of Lionel Messi against the Duomo in Milan pic.twitter.com/l1r11RuX1k