Marcelino, en COPE: "Si ansiamos levantar la Copa antes de fijarnos en el campo, el Barça puede aprovecharse"

Marcelino García Toral, entrenador del Valencia, fue protagonista este martes en El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño, con el que charló largo y tendido de la remontada del equipo ché en la segunda vuelta de la temporada, y a cuatro días de enfrentarse al FC Barcelona en la final de la Copa del Rey: "Si somos capaces de pensar en el juego, en el partido, no en lo que supone, rendiremos a un gran nivel. Si ansiamos en levantar la Copa antes de fijarnos en el terreno de juego, el Barça puede aprovecharse", comentó como la clave para conquistar la final.

No cree que la eliminación en semifinales de Liga de Campeones sea un factor que influya en la mentalidad del Barça: "Me apenó que el Barça quedara eliminado de la Champions porque es un equipo español. Pero a la vez, creo que estos futbolistas están tan experimentados en finales que sabrían diferenciar una de otra".

"De momento, no estoy nervioso. Es como una semana cualquiera, pero a medida que se acerque el partido, el estómago se moverá un poquito", confesó Marcelino, que recordó que, esta temporada, el Barça se le ha dado bien: "Este año, empatamos los dos partidos, yendo por delante los dos. Creo que estos futbolistas y este equipo compitieron a un nivel alto". En LaLiga, "el equipo transmitía muchas cosas en la competición. Cuando todo volvió a la normalidad, llegaron los puntos: duplicamos los goles en la segunda vuelta y entramos en una dinámica muy buena".

En otro orden de cuestiones, Marcelino habló de su futuro: "Me queda un año. No tenemos que pensar más allá de la final. A mí me gustaría cumplir ese año de contrato". Calificó como "esporádica" su relación con Peter Lim, propietario del club: "No tengo su móvil, pero no solía mandar mensajes a otros presidentes (en alusión a Fernando Roig)".

De una posible salida de Rodrigo no se pronunció: "El año pasado, a estas alturas, ya había jugadores que podían salir. Es una decisión del club, no del entrenador, y de que el jugador y otros dos clubes se pongan de acuerdo".

Felicitó al Getafe de José Bordalás: "A Bordalás y al Getafe les felicito por su temporada, tiene mcuhísimo mérito". Y recordó su conflicto con el técnico del equipo azulón: "Fue Bordalás el que tuvo problemas conmigo, no yo con él. Si tiramos de hemeroteca, vemos perfectamente el orden de quién habló de quién. Eso es irrebatible."

Y pese a mantener el 'récord de expulsiones', habló de los árbitros, y no para mal: "Los árbitros no me caen mal. En todas las veces que me echaron nunca hubo un insulto o un menosprecio. Normalmente me expulsan «por protestar de forma airada una de mis decisiones»".