Luuk de Jong apunta a titular ante el Bayern de Múnich

El nuevo fichaje del Barcelona, Luuk de Jong, apunta a titular este martes ante el Bayern de Múnich formando pareja con Memphis Depay en la punta del ataque tras saberse que la lesión en la rodilla izquierda de Martin Braithwaite es más grave de lo previsto.

Ante la falta de delanteros, los dos neerlandeses son los únicos puntas naturales de que dispone Koeman, un hecho que podría comportar que se volviera al sistema de juego 3-5-2 que ya se puso en liza en diferentes partidos del curso pasado. Así, Braithwaite no se ha ejercitado este lunes en la Ciutat Esportiva Joan Gamper y estará entre tres y cuatro meses de baja.

