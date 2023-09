Luka Modric: "Nadie está contento cuando no juega"

El centrocampista croata del Real Madrid, Luka Modric, asegura, dos días antes de cumplir 38 años, que mantiene la capacidad y las ganas de seguir jugando al nivel que el club necesita, y que aspira a ganar la Liga esta temporada.

“Estoy fuertemente convencido de que puedo seguir jugando de la forma que el Real necesita”, asegura Modric en una entrevista que publica hoy el periódico deportivo croata Sportske Novosti, con motivo de su 38 cumpleaños este sábado. “Tengo que decir que, muy especialmente, en esta temporada quisiera sentir el gusto de conquistar La Liga. No sé por qué, pero es así”, añadió.

El futbolista, que renovó el pasado junio por una temporada más, asegura en esa charla que no se ha quedado en Madrid "sólo por quedarse" sino porque quiere "jugar y disfrutar del fútbol" tal y como lo ha estado haciendo desde que fichó en 2012 por el que califica como un "fantástico club”.

Al negociar su permanencia en el equipo hasta junio de 2024, Modric asegura que puso como condición que el entrenador, Carlo Ancelotti, lo siga tratando como un jugador competitivo y no como una figura que está ahí por sus méritos pasados. Con 23 títulos conquistados en once temporadas, entre ellos cinco Champions, el croata es el tercer jugador con más títulos en la historia del Real Madrid.

Como prueba de que sigue físicamente al mismo nivel, Modrid recordó que hace dos meses jugó dos veces 120 minutos para la selección croata. Alabó como muy prometedores a los nuevos jugadores del club, especialmente a Jude Bellingham y a Arda Güler, cuyo juego calificó de “espectacular”.

En ninguno de los tres primeros partidos de LaLiga salió como titular, algo a lo que asegura que se está acostumbrando. "Nadie está contento cuando no juega. Después de todo lo que he vivido en mi carrera, creo que nunca he estado en el banquillo durante tres partidos seguidos. Es una sensación que me resulta extraña. Pero bueno, el entrenador lo decidió por sus propios motivos. No me hundiré por eso. De lo contrario...".

"Hablé con Ancelotti y estoy completamente tranquilo. Soy consciente de que tenemos mucha competencia en el mediocampo. Los jóvenes son de primer nivel, por eso están en el Real Madrid. También sigo firmemente convencido de que todavía puedo jugar como el Real Madrid necesita", añadió.

El famoso centrocampista planea quedarse también en la selección de Croacia, pero no quiso pronosticar hasta cuándo. “Es posible que siga sintiéndome así otro año, dos, pero igual puedo sentir que ha llegado el momento dentro de tres meses. Así es con los viejitos”, comenta en la entrevista.

Como regalo de cumpleaños pidió triunfos de su selección en los partidos de clasificación para la Eurocopa de 2024 que jugará mañana contra Letonia y el lunes 11 contra Armenia.

En cuanto al futuro, Modric desea quedarse en el fútbol aun después de retirarse como jugador. “Sé únicamente que quiero quedarme en el fútbol, pero por ahora no he madurado todavía la idea de en qué papel. He ingresado en la academia de entrenadores y espero terminarla en Croacia”, anticipó.