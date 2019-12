Luis Suárez: "¿La retirada de Messi? Estaba nervioso por el premio y creo que se le malinterpretó"

El jugador del FC Barcelona Luis Suárez afirmó que "lo mejor" que puede hacer el club blaugrana es "buscar un delantero" para cuando él deje Can Barça porque le gusta mirar por el "futuro" de la entidad, además de asegurar que "habrá Messi para rato" pese a las declaraciones del flamante 'Balón de Oro' a la hora de recoger el premio.

"Si me traes un compañero más para poder competir tendré la misma presión que jugando cada tres días y también hay que pensar en el futuro del club. Uno que es hincha del club porque me gusta cómo me han tratado, mira el futuro y lo mejor que puede hacer en el Barça es buscar un delantero joven o que ya esté hecho para el momento en que yo ya no esté aquí", dijo el uruguayo en declaraciones a 'Bein Sports'.

Al margen de su figura, Luis Suárez también fue preguntado por su compañero Lionel Messi y las declaraciones en la entrega del Balón de Oro. "Yo creo que se malinterpretó. Es un ser humano como nosotros y se puso nervioso. Quiso decir que está siendo consciente de la edad que tiene y puede ser uno de los últimos Balones de Oro que gane", espetó.

"Quizá le pueda tocar la retirada en un par de años, pero es un malentendido", añadió sobre las palabras del argentino, que el pasado lunes conquistó su sexto Balón de Oro. "Habrá Leo Messi para mucho rato", añadió Suárez, gran amigo de la 'pulga'.

"Lo que está haciendo en el fútbol es algo histórico. Como amigo y compañero, es algo que me enorgullece. Verlo feliz es muy lindo para él", agregó sobre Messi antes de referirse al objetivo de esta temporada tras las dos traspiés en Champions frente a Roma y Liverpool.

"No es fácil ganar los tres títulos, no es fácil ganar una Champions, es muy complicado, pero estamos muy dolidos con lo que pasó las últimas temporadas porque fue cien por cien error nuestro y sabemos que tenemos que tratar de dar vuelta a esa situación", admitió.

Además, Suárez se refirió a Neymar diciendo que "su marcha fue un riesgo que quiso tener para probar una nueva posibilidad, sabiendo que aquí estaba en el mejor club del mundo y rodeado de los mejores jugadores". "Su vuelta dependerá del club, del PSG y de él", sentenció no sin explicar que Griezmann está "muy cómodo" en el Barça. "Aquí le dimos una muy buena bienvenida y sabe que viene a ayudar", finalizó.