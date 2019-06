Luis Rubiales: "Desde COPE se le ha dado la importancia que tiene al Mundial Femenino"

Entrevista al presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, en El Partidazo de COPE:

¿Cómo ha sido la cena con las chicas?: Hemos tenido una charla, nos hemos reunido todos y les he dicho que las admiro mucho, les he dado las gracias por su comportamiento. Han demostrado que queriendo y poniendo el corazón y con calidad, se puede optar.

Hemos valorado el fútbol femenino: Quiero agradecérselo a todos los medios y las chicas lo agradecen mucho. Todos los mensajes que nos llegan es de gente orgullosa por jugar como un equipo.

¿Va a ver a la sub 21?: Después del primer partido mucha gente les daba por desahuciado y hacía mucho que no se veía un partido como el otro día contra Polonia, fue una exhibición. Veo a los chicos muy motivados y con ganas de hacer algo importante.

Se ha criticado que no quisieran ir Rodrigo y Asensio: El míster ya ha dicho es hacer lo mejor posible con los que están. Muchos van a estar a las órdenes de Robert y no hay que hablar sobre quién no está.

¿Cómo ha sido el año?: La vida es dura y hay que pelear por tus ideales. Estoy satisfecho de la gente que me rodea, cómo hemos abierto la Federación de par en par a toda la sociedad; cómo la base de la pirámide se está empezando a mejorar y eso era casi imposible de hacer en un año.

¿Lo más duro ha sido lo de Luis Enrique?: Luis Enrique es un 10, lo ha dado todo y a veces la vida tiene cuestiones muy muy duras y hay que respetar. Se me acaban las palabras para definir cómo ha estado con nosotros; siempre va a tener la puerta abierta. El equipo que se ha quedado al mando es muy bueno y nunca hemos dudado.

¿Se lo esperaba Robert?: Estaba preparado, tiene mucha personalidad. Ha sido un momento para él tremendo, pero quieren dejar el pabellón muy alto.

LaLiga va a poner problemas: No voy a polemizar con LaLiga, ya hemos dicho que vamos a luchar por las aficiones y porque lso lunes no haya fútbol porque no es bueno; no es lo mismo que un viernes.

¿Te vas a presentar a las elecciones?: Voy a presentarme y voy a ganar las elecciones.

¿La Supercopa va a ser en Arabia?: En muchos países ocurren muchas cosas y España tiene un intercambio comercial con ellos. No vamos a firmar un cheque en blanco de condiciones para llevar la Supercopa de España fuera. Vamos a intentar utilizar el fútbol como una herramienta de cambio.

¿Son los últimos partidos de Adidas?: De esto tengo prohibido hablar.

¿Qué opina sobre la entrada del Real Madrid en el fúbtol femenino?: Que cualquier club quiera que el fúbtol femenino entre en su filosofía, es bienvenido.