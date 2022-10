Lucas Hernández, en El Partidazo de COPE: "Si algún día surge la opción de volver al Atlético, ¿por qué no?"

El Partidazo de COPE contó este lunes con Lucas Hernández, jugador del Bayern. El defensa se encuentra lesionado desde hace un mes, y aprovechó para atender la llamada de la Cadena COPE la víspera del arranque de la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, en la que el Barcelona podría quedar eliminado de la máxima competición continental.

El Bayern, sin el futbolista francés, juega este miércoles en el Camp Nou a las 21 horas. Antes, a las 18.45 horas, el Inter recibe al Pilsen, por lo que el equipo de Xavi Hernández podría jugar sabiendo que ha quedado fuera de la Liga de Campeones: "El partido está para que lo gane el Inter. La eliminación para el Barça es un palo duro para todo el mundo. Yo, personalmente, con el proyecto que estaban montando en pretemporada, pensaba que el pase a octavos estaría entre nosotros y el Barcelona", reconoció.

Y aunque el equipo alemán tiene los deberes hechos en la fase de grupo, "la mentalidad del Bayern es siempre ganadora. Saldremos pase lo que pase por la victoria".

Un Bayern que mira de reojo al que fuera su estrella, Robert Lewandowski, hoy en las filas del equipo culé: "Es un gran jugador y espero que siga haciendo el año que está haciendo", deseó.

Lucas sigue trabajando en recuperarse de la lesión para volver cuanto antes y estar en plena forma de cara al Mundial de Catar, donde su selección francesa es su favorita: "Siempre juego para ganar. Para mí, la favorita es Francia". Y reconoció que le gustaría una final "contra España".

El central francés comenzó a trabajar con el grupo.Atlético de Madrid





Lucas Hernández no acabó sin acordarse del Atlético de Madrid. Y aunque el futbolista tiene contrato hasta junio de 2024, "soy canterano del Atlético de Madrid, y si surge la oportunidad de volver, ¿por qué no? Es el club que me ha dado todo. Y que hoy, por ejemplo, esté aquí en Alemania tiene que ver con las oportunidades que me dieron en el Atlético", finalizó.