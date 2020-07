Los jugadores del Barça B que no han renovado no jugarán el playoff de ascenso

El Barça anunció que 'Chumi', Kike Saverio, Guillem Jaime y Sergi Puig no renovarán contrato y así dio por finalizada su etapa en el club azulgrana cuando aún no ha terminado esta temporada atípica para el filial, que el domingo empezará a disputar el 'playoff' de ascenso a Segunda División A ante el Valladolid Promesas.

Uno de ellos, Sergi Puig (Premià de Mar, 1998), explicó en una entrevista a EFE que le ha dolido que no le extendieran el contrato un mes para poder disputar el 'playoff' y que decidió no renovar con el Barça porque se dio cuenta de que la junta directiva daba preferencia a otros porteros como Lazar Carevic y Arnau Tenas, a diferencia de García Pimienta, el entrenador, y de Carles Busquets, el entrenador de porteros, quienes le hicieron llegar su confianza en él.

Preguntado por si esperaba tener más minutos con García Pimienta esta temporada, Sergi Puig ha dicho que "siempre quieres jugar más y creo que ha habido momentos en los que por rendimiento merecí más minutos de los que tuve. Pero ya se sabe que en el Barça es muy difícil disponer de muchos partidos". "De todas maneras, estoy muy orgulloso de los que participé, los cuales ayudaron al equipo a conseguir el objetivo de jugar el 'playoff' de ascenso", añadió el portero azulgrana, que esta campaña solo ha disputado seis partidos.

GRACIAS POR TODO!



Me despido como jugador del F.C. Barcelona después de 7 temporadas en las que me he sentido como en casa. Decir adiós al club que amas nunca es fácil, pero es el momento de buscar nuevos caminos para crecer tanto a nivel profesional como personal. pic.twitter.com/0XKbTM6Ebp — Sergi Puig Herrera (@spuigherrera) July 1, 2020

"Yo estoy muy agradecido por la confianza y el apoyo que he tenido de Pimienta y Busquets", asegura Sergi Puig, quien añade que su intención era quedarse, "pero como jugador necesitas tener minutos y sentirte valorado", algo que no estaba sintiendo esta temporada. "Se me pasó una propuesta de renovación que evidentemente incluía este mes de 'playoff' y lo que yo pedí fue esperar para negociar hasta después del 'playoff'", ha revelado el portero. "Pero al final el club me comentó que si yo no aceptaba la propuesta de renovación no me alargaba el contrato este mes de 'playoff'", explica el canterano.

"Es la cara amarga de esta temporada. La decisión que ha tomado el club me ha hecho daño y a Pimienta y a Busquets tampoco les ha sentado nada bien. La idea era jugar el 'playoff' y después ver qué pasaba", finalizó Sergi Puig, que sigue persiguiendo su objetivo, que "es llegar al fútbol profesional, así que busco un equipo con aspiraciones que me pueda acabar aportando esto y en el cual pueda estar muchos años".