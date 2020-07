Los héroes del Mundial 2010 recuerdan el triunfo de España

El internacional español Fernando Torres ha recordado la victoria de España en la final del Mundial de Sudáfrica, de la que este sábado se cumplen diez años, y ha recordado que supuso "un momento de unión increíble en el país", además de resaltar el "tremendo compromiso" que tenía la selección.

"Todos lo recordamos como seis años magníficos que culminaron con el Mundial. Fue un momento de unión increíble en el país, de alegría, con un grupo con un compromiso tremendo como el que no he visto nunca durante mi carrera", señaló en un acto conmemorativo en la capital en el que participó junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la concejala delegada de Cultura, Andrea Levy.

"Diez años después aún estamos aquí, celebrándolo. Ojalá venga otra generación que lo consiga. Fue un año en el que disfrutamos mucho y en el que conseguimos algo muy importante para el deporte, no solo para el fútbol", manifestó.

En este sentido, el exfutbolista afirmó que la de ganar fue "una responsabilidad" que adquirieron "con placer". "Estábamos seguros de nosotros, sabíamos que el país estaba detrás, que estábamos todos unidos. El único pero que podemos poner es que fue muy lejos y tardamos en volver para celebrarlo con toda la gente que estaba impaciente. Las imágenes llegando a Madrid, todo el paseo en autobús con los aficionados fue espectacular. Son imágenes que uno tiene en la mente y que jamás se olvidan", concluyó.

10 años después... lo volvería a hacer una y mil veces. Feliz Aniversario 10 years after… I would do it a thousand times. Happy anniversary @SeFutbol #10AñosDeNuestraEstrella ����⭐ �� @JASIRVENT @pablogsacristan pic.twitter.com/Q6kY068HWp

Fernando Torres no ha sido el único que ha recordado el gran momento que supuso para España la victoria en el Mundial. Durante toda la mañana de este sábado, varios de los integrantes de la Selección, que consiguió dominar el mundo del fútbol en 2010, se han querido acordar, en sus respectivas redes sociales, de un momento único en sus carreras deportivos.

10 años del día en el que todos fuimos felices. ����⭐

10 years since the day we all were so happy. ����⭐#VamosEspaña#Mundial2010pic.twitter.com/yFoL8CC0UN