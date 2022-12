Los clubes se preparan para el mercado de fichajes: ¿Qué buscan?

Barcelona

Tanto Joan Laporta como Mateu Alemany quieren rebajar la masa salarial. A Xavi no le convencen ni Héctor Bellerín ni Frank Kessie, pero la dirección deportiva ya le ha comunicado que por los problemas con el fair play financiero no le pueden traer sustitutos de garantía si ambos salen del club.

En el caso de Memphis, todos están de acuerdo en que debe marcharse ya, pero este tiene la sarten por el mango ya que solo le restan seis meses de contrato y al quedar libre cobraría una suculenta prima de fichaje. Con respecto a Busquets, la intención del Barcelona es la de ofrecerle seguir seis meses y cumplir todo el 2023 en el club. Será este el que decida cuándo marcharse a la MLS.

Real Madrid

Hasta seis son los futbolistas que acaban contrato en 2023 y podrán negociar con otros clubes el próximo 1 de enero. Ancelotti es partidario de que le ofrezca la renovación a Marco Asensio y Dani Ceballos, algo que aún no se ha producido. A Luka Modric, Toni Kroos, Karim Benzema y Nacho se les va a proponer seguir un año más y ellos decidirán si la aceptan o no. El que no va a seguir seguro es Mariano y la entidad no vería nada mal que se marchara ya en este mercado invernal.

Valencia

El club busca reforzar dos posiciones y si es posible en forma de cesión. El club quiere mejorar su plantilla con la llegada de un pivote defensivo, pero la prioridad de Gattuso es un 'ocho' y un extremo con experiencia.

Sevilla

Sampaoli ha llegado a pedir públicamente hasta cinco fichajes para dar la vuelta a la situación y es que el Sevilla está en puestos de descenso. Ya ha salido Isco. De momento no hay novedades. Loic Bade, central del Rennes que juega cedido en el Nottingham Forest podría ser el primero en llegar.

Getafe

El conjunto madrileño quiere un lateral izquierdo y un mediocentro ofensivo. A Quique Sánchez Flores no le convencen ni Angileri ni Amavi y con la lesión de Arambarri también necesita sangre nueva para su centro del campo. Maksimovic quiere irse.

Espanyol

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

César Montes será perico en las próximas horas. El mexicano es el elegido por Diego Martínez para apuntalar el centro de la zaga y llegará a Barcelona en las próximas horas desde el Monterrey. Firmará hasta 2028. El club busca también un mediocentro ante la baja de larga duración de Keidi Bare.