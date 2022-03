Lopetegui se siente "perjudicado por el arbitraje" e Iraola le responde

Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, criticó la actuación del árbitro valenciano Juan Martínez Munuera, del que dijo que su actuación fue "decisiva" en el duelo entre su equipo y el Rayo Vallecano y que sus decisiones, "rearbitrando el partido, perjudicaron" al conjunto hispalense.

?? Julen Lopetegui:



???? “Me siento muy perjudicado por el arbitraje”



?? “La jugada del penalti es gris, no entiendo porqué entra el VAR. Rearbitrar es muy malo para el fútbol. El criterio es confuso y esto no es lo que nos habían contado del VAR”



?? @tjcopepic.twitter.com/ryGZF02E39 — Carlos Ganga (@CarlosGangaG) March 13, 2022

El técnico del Sevilla se quejó de dos acciones concretas que hubo durante el partido. Una en el minuto 11, cuando anuló con la ayuda del VAR un gol de Rafa Mir, que previamente había tocado el balón con un brazo, y otra mediada la segunda parte, cuando anuló un penalti que había señalado de Alejandro Catena sobre el delantero sevillista.

"La actuación del árbitro ha sido decisiva. Nos ha anulado un gol y también la acción del penalti. Nos habían dicho los árbitros que las jugadas grises no se rearbitran y por eso no entiendo nada. Si entramos en esa dinámica, el VAR no tiene fin. Estoy sorprendido por esa decisión que en otros partidos no ha sido así y estoy confundido con el criterio del espíritu del VAR de que hay que corregir lo blanco y lo negro, pero no lo gris", dijo Lopetegui, en conferencia de prensa.

"Creo que es un tema a resolver claramente, pero mientras se resuelven nos sentimos perjudicados. He hablado con ellos muchas veces y quiero que me den la explicación. ¿Por qué se rearbitra algo que está interpretado?. Si empezamos así no tiene fin el saco de rearbitrar acciones donde hay contacto. Solo me queda el derecho al pataleo", señaló.

"A mi me parece penalti. Si interpretas una falta anterior, ¿hasta donde llegamos en la acción?. El árbitro lo hará con su mejor voluntad y Gil Manzano en el VAR igual, pero no ayuda a lo que nos habían contado", destacó.

Iraola: "Si hay un equipo que no se puede quejar del árbitro es el Sevilla"

Andoni Iraola, entrenador del Rayo Vallecano, declaró este domingo que "si hay un equipo que no se puede quejar del árbitro es el Sevilla" porque las dos acciones en las que intervino el VAR para anular jugadas favorables al cuadro andaluz están bien señaladas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El técnico vasco compareció en rueda de prensa minutos después de que Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, se quejase de dos acciones concretas del árbitro que, a su juicio, les perjudicó. Una en el minuto 11, cuando anuló con el VAR un gol de Rafa Mir, que previamente había tocado el balón con un brazo, y otra mediada la segunda parte, cuando anuló un penalti que había señalado de Alejandro Catena sobre el delantero murciano.

"Si hay un equipo que no se puede quejar de los árbitros es el Sevilla. EL VAR ha tenido que corregir dos veces decisiones en las que el árbitro se había equivocado y el gol que meten es falta clara a Santi Comesaña. Son decisiones de valor gol. En cuanto te roza el brazo no vale el gol. La norma es así", dijo Iraola, en conferencia de prensa.

?Sigue en directo la rueda de prensa de Andoni Iraola tras el #RayoSevillaFChttps://t.co/f4mEqXpTOG — Rayo Vallecano (@RayoVallecano) March 13, 2022