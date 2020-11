El Leganés recoge el guiño de Morata al Getafe en El Partidazo de COPE: "La vida da muchas vueltas"

Entre las muchas cosas a las que respondió el internacional de la Selección EspañolaÁlvaro Morata este lunes en El Partidazo de COPE fue a las preguntas que Juanma Castaño le hizo sobre su futuro.

A sus 28 años, del actual delantero de la Juventus sabe que la última camiseta que le gustaría vestir sería "¿quieres que te diga la verdad? La del Getafe. No sé si retirarme, el Getafe no está ahora para ir a retirarte. Pero me gustaría porque como tengo muy buena relación con el presidente (Ángel Torres) y con la gente del año que estuve allí. Porque era un chaval que andaba perdido por la vida, salí del Atlético de Madrid y estuve a punto de irme a jugar al Zona Norte. Y gracias a ellos, hoy soy jugador, y la verdad es que me gustaría mucho".

Morata, en El Partidazo de COPE: "La última camiseta que me gustaría vestir es la del Getafe" El delantero de la Juventus asegura que su mujer no le aguanta por "ver los partidos del Atleti y de celebrar los goles del Atleti". Redacción Deportes 09 nov 2020 - 23:33

El Leganés prepara su camiseta ¿de Morata?

El CD Leganés ha recogido el deseo de Morata y, con su particular estilo desenfadado en redes sociales, este martes han mostrado una camiseta que insinúa la posibilidad de que Morata, finalmente, acabe vistiendo la camiseta del equipo pepinero, rival acérrimo del Getafe:

"La vida da muchas vueltas... Nosotros por si acaso la vamos preparando", escribe en un tuit el Leganés, citando la frase de Álvaro Morata en El Partidazo de COPE.

La vida da muchas vueltas... Nosotros por si acaso la vamos preparando �� #MorataSelección �� https://t.co/WrJcFpq4Dbpic.twitter.com/g3TTVtLEQG — C.D. Leganés (@CDLeganes) November 10, 2020

¿Y cuando deje el fútbol?

Morata habló más allá de su futuro como futbolista, y apuntó que, cuando deje el fútbol, "no me veo en nada relacionado con el fútbol. Gracias a Dios, me he organizado bastante bien, tengo bastantes cosas, pero creo que con el fútbol no tendré mucho trato. Son muchas cosas las que me gustan en la vida, el fútbol me ha dado todo lo que tengo en la vida. Mis hijos, si les gusta, que jueguen; si no, que no jueguen. Si no, juego al golf, que soy un desastre y me pondré a entrenarme", aseguró.