Las razones que han llevado al Barça a prescindir de Víctor Valdés

Una de las noticias de este lunes ha sido la destitución de Víctor Valdés como entrenador del Juvenil A del Barça.

El Partidazo de COPE contó con Ferrán Martínez, periodista de Mundo Deportivo, que ennumeró en un artículo los motivos por los que el Barça decidió prescindir de Valdés, apenas tres meses después de su contratación. Este último fin de semana ni llegó a estar en el equipo.

Ferrán habla de discrepancias tácticas: "Valdés llegó con su propia idea de fútbol, pero basada a una nueva manera táctica, que él comparaba con el ajedrez. El Barça quizás le pedía volver al reconocido 4-3-3".

Los problemas con la cúpula del club hacen referencia, sobre todo a la dirección de la cantera: "No ha encajado con Kluivert, son personas de mucho carácter, y entre ellos han saltado chispas en alguna reunión, incluso llegaron a separarlos".

Tampoco gustó en el club su ausencia "en una cena que hubo en La Masía con todos los entrenadores de las categorías inferiores y Valdés no estuvo". No fue la única vez que el ex portero se ausentó de un evento similar.

Además, en la Youth League suele haber un 'tercer tiempo' entre los jugadores y los cuerpos técnicos de los dos equipos que se han enfrentado, y "aunque no es obligación que vaya el entrenador, pero siempre habían asistido los staffs, y ni en Dortmund ni ante el Inter Valdés estuvo en los encuentros".

Desde el entorno de Víctor Valdés había quejas del intrusismo desde arriba en su trabajo, algo que ha confirmado el portero a la Cadena COPE, aunque declinó realizar declaraciones, y afirma sentirse liberado.