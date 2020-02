"Las mujeres no valéis para nada, dáis vergüenza, no tenéis ni idea": insultos de un árbitro a las jugadoras

La polémica procede del partido de la Primera Regional femenina de Valencia, en el partido que enfrentó el pasado fin de semana al Crevillente y al SPA Alicante C. En el acta del partido aparecen siete expulsiones, y lo peor es que existen acusaciones muy graves de jugadoras del Crevillente contra el colegiado, David Angel Marti Gran.

Las jugadoras le acusan de proferir insultos machistas, y el colegiado, que rehusó a dar su punto de vista en El Partidazo de COPE, se defiende negándolo todo y aludiendo a un comunicado que saldrá en las próximas horas.

La delantera del Crevillente, Inma Martínez, atendió la llamada de COPE para explicar lo que pasó: "El árbitro nos insultó durante todo el partido. Nos decía como 'Las mujeres no valéis para nada, sois unas nenazas, que termine esta mierda de partido ya, no sé cómo podéis jugar al fútbol, dáis vergüenza. Y encima te acercabas para hablar con él y el chico te soltaba '¡Tú cállate porque no tienes ni idea de fútbol!'.

Inma habla de la indefensión que sufren las jugadoras en este caso: "Él es quien pone el acta y tiene el respaldo que no tenemos nosotras. Por eso paramos el partido, aun perdiendo los puntos que se nos restan".

La jugadora asegura que la actitud era de "deportividad" entre ambos equipos: "La actitud del árbitro era la que chocaba contra las jugadoras", y además afirma que "el árbitro dice que peligraba su integridad pero es mentira. Nadie de la grada ni ninguna jugadora en el campo amenazó con pegarle", y apunta que "después de suspender el partido, fue él quien quiso reanudarlo".

Al partido acudieron la Policía y la Guardia Civil: "La seguridad no entendía nada".