LaLiga "arranca una nueva era" con LaLiga EA Sports

"Hoy arranca una nueva era para LaLiga, una era que lleva fraguándose los últimos 10 años", así comienza la carta del presidente de LaLiga, Javier Tebas anunciando estos cambios en el organismo. Y este lunes se ha hecho oficial el nombre de LaLiga, que será LaLiga EA Sports:

LALIGA inaugura una nueva era: nuevo logo y nuevo lema LALIGA ha revelado su posicionamiento estratégico y nueva marca, bajo el lema "La Fuerza de nuestro fútbol".

La Segunda División también cambia su nombre:

Unos cambios que comienzan por el logo, que ya lo hizo público LaLiga y que ya luce en lo alto de la sede como se puede ver en el vídeo de nuestro compañero Javi Gómez.

Esta nueva etapa está marcada por la entrada de EA SPORTS, que como apunta Javier Tebas "ha sido partícipe de este cambio durante mucho tiempo y ahora da un paso más para ser nuestro title sponsor y construir con nosotros el fútbol del futuro".

El acuerdo entre LaLiga y EA SPORTS se ve reflejado en la nueva nomenclatura de la Primera División de la Segunda Divisón. La máxima categoría del fútbol español pasará a llamarse "LaLiga EA Sports", mientras que la categoría de plata se llamará "LaLiga Hypermotion".

Una de las principales novedades de esta nueva etapa en LaLiga residirá en la retrasmisión de los partidos ya que como apuntan "los grafisimo registran un cambio que los hace mucho más dinámicos y vivos".

"La retransmisión pasa de los tonos oscuros, del color negro y grafito de las últimas temporadas a colores vivos, especialmente el nuevo color corporativo, el Pantone red 032C", informa LaLiga.

Siguiendo en el campo de las retransmisiones, el organismo presidido por Javier Tebas señala también tres principales novedades en el uso de las cámaras

1. Camáras de los banquillos: Con esta iniciativa, LaLiga quiere acercar más los jugadores a la afición.

2. Cámara aérea: Esta cámara servirá para poder dar imágenes de los penaltis y de las faltas desde detrás del jugador.

3. Cámara de cine: Estará dentro de los túneles de vestuarios ofreciendo nuevos planos.

Otras asociaciones clave de la temporada 23/24

La nueva era llegará con otras alianzas, como la recientemente presentada con LEGENDS. Junto a ellos, LALIGA ha inaugurado LEGENDS, The Home of Football, presented by LALIGA, el espacio que reúne la mayor colección de la historia del fútbol mundial. Está ubicado en Madrid y es el primer paso de la alianza entre LALIGA y LEGENDS, a la que también se suma en este caso UEFA.

En total, 600 reliquias portadas por jugadores en competiciones oficiales de FIFA, UEFA, Conmebol, LALIGA y muchas más, se muestran en un edifico de 4.200 metros cuadrados y 7 plantas, que culminan con un Sports bar LALIGA TwentyNine’s LEGENDS.

Por su parte, Fanatics se ha convertido en un colaborador estratégico con el que LALIGA va a lanzar su primera tienda online. Ambas compañías han llegado a un acuerdo de fabricación y distribución omnicanal para los productos de la competición. Se trata de un ecommerce, LALIGA Store, que verá la luz a nivel global este verano, antes de que arranque la próxima temporada. En él, los aficionados podrán encontrar una amplia selección de camisetas, ropa de entrenamiento y accesorios con licencia oficial de LALIGA, así como de la mayoría de los equipos de LALIGA.

La oferta irá ampliándose con el tiempo hasta incluir a los clubes de las dos categorías de LALIGA, convirtiéndose en el mayor catálogo de merchandising de la competición.