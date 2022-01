Kroos: "Mbappé es un jugador muy top, no es un secreto que el Real Madrid le quiere"

El centrocampista alemán del Real Madrid ha concedido este jueves una entrevista a RTVE en la que habla de la eliminatoria de octavos de final de la Champions League ante el PSG de un Kylian Mbappé del que desvela que "no es un secreto que el Real Madrid le quiere".

"No ha sido un compañero más, ha sido el capitán y se nos va a hacer un poco raro, pero eso es el fútbol", ha afirmado sobre ese partido de ida que se disputará en 19 días en París y en el que volverán a verse las caras con Sergio Ramos.

También en el PSG se encontrarán con el equipo de Mbappe al que ha abierto las puertas del vestuario blanco: "Es un jugador muy muy top, no es un secreto que el Real Madrid le quiere".

Kroos también se ha mojado sobre un calendario que asegura "es muy difícil de entender" y más tras las ausencias de los brasileños en el choque de cuartos de final de la Copa del Rey en San Mamés: "No puede ser porque en estos partidos nos jugamos un poco la temporada", asegura.

Además, ha afirmado que "cree todavía" en Hazard "porque de un día a otro no pierdes la calidad" y ha reconocido una mejoría en el juego del Barcelona de Xavi, aunque ha desvelado que no ve sus partidos, y que se ve terminando su carrera como blanco: "Estoy muy contento aquí, no solo yo, mi familia también, es mi idea y si también es la idea del club pues va a ser así".