Koundé le regala una camiseta a un aficionado sevillista y se la terminan robando

Jules Koundé se ha convertido en uno de los protagonistas de los últimos días de manera indirecta. Tras la victoria de Francia ante Bélgica con la que se ganaron el pase a la final de la Liga de Naciones, el francés se acercó a una de las gradas del campo donde varios aficionados festejaban el pase de la selección para verse las caras ante España.

El central del Sevilla tuvo un gran gesto con un aficionado que poseía una pancarta con el escudo del conjunto de Nervión y la frase: "Jules, dame tu camiseta".

Clement Thouser fue el gran afortunado de recibir el regalo de Koundé pero tuvo que experimentar en sus carnes un bochornoso capítulo. Tiempo después de conseguir la camiseta, fue agredido por varias personas. "Estuve en el partido entre Francia y Bélgica en Turín, Koundé me dio su camiseta y justo en ese momento, me asaltaron y me la robaron. Alguien me atacó para robármela. Es una agresión real, la afición intentó ayudarme, a diferencia del agente, que permaneció inmóvil. Sin embargo, nadie logró detenerlo", afirmaba el aficionado sevillista en Twitter.

"Dos amigos del agresor también vinieron a atacarme para robarme la camiseta. Un aficionado intentó ayudarme, pero lo quitó un amigo del agresor. Resistí un 4 contra 1 hasta que usaron la violencia física. Me mordieron violentamente la mano y recibí golpes, hasta que terminé cediendo".

Finalmente, los agresores consiguieron salir del estadio y publicaron una historia con la camiseta del jugador mencionando al futbolista. Clement encontró esa publicación terminó denunciando a los agresores con el objetivo de poder recuperar la camiseta que le pertenece.