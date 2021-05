Koke: "Todos hemos dado un paso al frente cuando parecía que nadie creía en nosotros"

El capitán del Atlético de Madrid Jorge Resurrección, 'Koke', celebró un título de Liga "especial" después de la victoria (1-2) ante el Real Valladolid, "contento y feliz por el trabajo" que dio su premio en la última jornada a un equipo que "confiaba".

"Contento y felices por el trabajo, tenemos el premio. Cada título es especial, ahora me ha tocado ser capitán, son diferentes grupos pero es para estar orgullosos", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

Koke destacó la reacción de su equipo, que se fue 1-0 en contra al descanso. "Si estábamos tranquilos y hacíamos las cosas bien iban a llegar las ocasiones. El equipo ha creído, Correa ha sacado su magia y Luis ha definido espectacular", afirmó.

"Este equipo confiaba, mucha gente no creía en nosotros cuando se recortó la distancia pero era normal, no se pueden ganar todos los partidos. Dar las gracias (a la afición), no han podido estar en el estadio pero nos están apoyando, desde fuera, casa u otros países", añadió.

"Son momentos, vas pasando por etapas y hay que disfrutar todos los momentos, esperemos que haya Koke para muchos años. Saúl y yo llevamos mucho tiempo y cuando las cosas no van bien parece que se cansan de los mismos, nos hemos abrazado porque lo hemos conseguido y estamos aquí", terminó, elogiando también a Simeone.