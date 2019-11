Koke, sobre los posibles pitos a Griezmann: "La gente tiene su opinión y hay que respetarla"

El capitán del Atlético de Madrid, Jorge Resurrección 'Koke', ha recordado que Antoine Griezmann "lo dio todo en sus cinco años" en el club rojiblanco y que "todo el mundo se lo ha agradecido", pero no ha querido valorar los posibles pitos que el francés escuchará el domingo cuando vuelva al Wanda Metropolitano con la camiseta del Barcelona, subrayando que "la gente tiene su opinión y hay que respetarla".

"La gente tiene su opinión y hay que respetarla. Hay gente que pita y gente que aplaude, son decisiones de las personas que hay que respetar. Si me dolerían los pitos a Antoine o no es algo que me guardo para mí. Veremos qué pasa. Estamos centrado en el partido, no en Griezmann", valoró Koke en rueda de prensa.

El centrocampista añadió sobre este tema que "Antoine lo dio todo en sus cinco años como jugador del Atlético y todo el mundo se lo agradecido". "Luego, cómo recibirle... Es un rival y vamos a jugar contra todo el Barcelona, no solo Griezmann. Vamos a darlo todo para intentar ganar porque es un partido muy especial para todos contra un equipo grandísimo", zanjó al respecto.

Sobre el momento que atraviesa el Barça, aclaró que "para nada" le parece que ahora sea un equipo más accesible. "Es uno de los mejores equipos del mundo y tiene al mejor jugador del mundo. Va a ser muy complicado ganar, pero jugamos en casa, con nuestra gente, que necesitamos que nos apoye a tope", pidió.

"Dependerá de nosotros ser regulares y salir a tope como en los últimos partidos", dijo el capitán, animando a sus compañeros a que salgan "muy mentalizados". "Tienen muchas posesión y es difícil robarles el balón, pero si estamos intensos podemos hacerlo muy bien como en otra ocasiones", avisó.

Preguntado por el rendimiento del Atlético, el internacional reconoció que empezaron la temporada "no siendo tan regulares", pero que ya han solventado ese problema y que su objetivo ahora es "conseguir ser contundentes en las dos áreas, ofensiva y defensivamente". "El otro día la Juventus casi no nos tiró a puerta y nosotros tuvimos muchas ocasiones que no logramos marcar. Esa es la realidad. Estamos creando ocasiones y antes no se creaban tantas", reivindicó.

Por ello, Koke pidió "confiar en la calidad de este equipo". "Tenemos una plantilla espectacular y los resultados van a llegar. Antes se nos achacaba que ganábamos 1-0 y el equipo no era tan vistoso, y esta vez estamos siendo regulares los 90 minutos y no estamos teniendo tanta fortuna. Por eso yo creo en mi equipo. Es obvio que hay cosas que mejorar, pero tenemos la calidad suficiente para sacar los resultados", tranquilizó.

Además, también quiso arropar a su entrenador, Diego Simeone. "Le conozco desde que llegó el primer día y no ha cambiado. Siempre tiene la ilusión y la energía para afrontar cada partido como una final. Nos transmite que todos los partidos son igual de importantes y nosotros le transmitimos que el equipo está unido y va a sacar las cosas adelante", finalizó.